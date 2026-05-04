Arkusze CKE "za darmo do pobrania"? Matura 2026 język polski NA ŻYWO. "Moja znajoma pracuje w drukarni". Przecieki już na X?!

Matura 2026. Do egzaminu dojrzałości przystępują setki tysięcy absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, a także osoby z wcześniejszych roczników. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja, natomiast egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Tradycyjnie pierwszy dzień należy do języka polskiego – przedmiotu obowiązkowego, który zdawany jest w części pisemnej na poziomie podstawowym.
Egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza przede wszystkim umiejętność analizy tekstów, znajomość lektur oraz tworzenie własnej wypowiedzi argumentacyjnej. Arkusze CKE składają się z kilku części – testów oraz wypracowania, które jest jednym z kluczowych elementów całego egzaminu. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych.
W trakcie dzisiejszej relacji będziemy na bieżąco publikować arkusze CKE z języka polskiego, proponowane odpowiedzi oraz analizę zadań. Pojawią się także informacje o tym, czy doszło do przecieków i jakie tematy mogły znaleźć się w wypracowaniu. Sprawdzimy również, jak maturzyści oceniają poziom egzaminu i które zadania sprawiły im najwięcej trudności.
7:56
Na sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Złamanie tej zasady grozi unieważnieniem egzaminu.
7:50
Przed wejściem na salę warto sprawdzić dokument tożsamości oraz numer sali egzaminacyjnej. Spóźnienie może oznaczać niedopuszczenie do egzaminu.
7:44
Wypracowanie to najważniejsza część egzaminu. Wymaga odniesienia do lektur obowiązkowych i poprawnej argumentacji.
7:40
Egzamin potrwa 240 minut. W tym czasie maturzyści muszą rozwiązać test oraz napisać wypracowanie.
7:37
dzien dobry bezrobocie i brak perspektyw #matura2026— borówka (@borowciax) May 4, 2026
7:34
Przecieki z matury 2026 - język polski?
Co roku przed maturą pojawiają się informacje o przeciekach. Na ten moment brak potwierdzonych doniesień dotyczących egzaminu z języka polskiego 2026.
7:26
Arkusze egzaminacyjne trafiają do szkół w zabezpieczonych pakietach i mogą być otwarte dopiero tuż przed egzaminem.
7:21
Powodzenia wszystkim!! Damy jakoś radę wierze w to 🙏❤️😭 #matura2026— 𝐀𝐫𝐢 ✰ ~ (@Ahiruuxx) May 4, 2026
7:14
Każdy zdający musi mieć przy sobie czarny długopis lub pióro. Niedozwolone są długopisy ścieralne – to ważna zasada CKE.
7:10
Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Aby go zdać, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów.
7:07
Matura 2026: Gdzie są przecieki? "Moja znajoma pracuje w drukarni"
Na X można znaleźć mnóstwo wpisów osób, które twierdzą, że są w posiadaniu arkuszy CKE z dzisiejszej matury. Nie wierzcie im. Wszelkie próby oszustwa będą analizowane przez CKE.
Matura 2026: język polski 4 maja poniedziałek. Temat przecieków wraca przed każdą maturą. Na chwilę przed egzaminem w internecie zaczynają krążyć rzekome tematy wypracowań lub zdjęcia arkuszy. W praktyce większość z tych informacji okazuje się nieprawdziwa lub nie ma żadnego potwierdzenia.
6:55
Matura 2026 startuje już dziś. Życzenia od CKE dla wszystkich maturzystów
"W imieniu wszystkich pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej życzymy wszystkim zdającym spokoju, wiary we własne możliwości oraz najlepszych wyników na egzaminach ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych. Niech zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Wam z powodzeniem realizować dalsze plany edukacyjne i zawodowe.
Powodzenia!" - napisało CKE.
6:52
Matura 2026 startuje już dziś. O godz. 9:00 uczniowie w całej Polsce przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.