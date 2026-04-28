Matura 2026 z języka polskiego. Lektury z gwiazdką!

Agnieszka Przystaś
2026-04-28 13:15

Zbliżający się egzamin dojrzałości z języka polskiego to moment, w którym uczniowie muszą wykazać się znajomością konkretnych tekstów kultury. Sprawdzamy, jakie dokładnie lektury obowiązują na tegorocznym teście. Co znajdzie się w arkuszach CKE?

Matura próbna 2026: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki z próbnej matematyki [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

i

Autor: Super Express

Matura 2026 - harmonogram i najważniejsze daty

Egzaminacyjny maraton dla absolwentów szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. Zmagania rozpoczną się w poniedziałek 4 maja od obowiązkowego testu z języka polskiego. Uczniowie w całym kraju otworzą arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną równo o godzinie 9:00.

  • poniedziałek 4 maja o godzinie 9:00 przypada sprawdzian podstawowy z języka polskiego
  • we wtorek 5 maja o godzinie 9:00 zaplanowano zmagania z królową nauk, czyli matematyką na poziomie podstawowym
  • w środę 6 maja o godzinie 9:00 abiturienci napiszą obowiązkowy test z nowożytnych języków obcych na poziomie podstawowym

Przystąpienie do tego kluczowego sprawdzianu edukacyjnego zawsze wiąże się ze sporym obciążeniem nerwowym. Najlepszym sposobem na złagodzenie napięcia jest dokładne przestudiowanie wcześniejszych wytycznych opublikowanych przez CKE. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu treść zadań nie wywoła paraliżującego zaskoczenia.

Polecany artykuł:

Zmiany na maturze 2026. Co czeka maturzystów? CKE ujawnia. Oto, co trzeba wiedz…

Matura 2026 z polskiego. Wykaz lektur z gwiazdką

Konieczność opanowania ogromnej ilości materiału literackiego nierzadko wywołuje prawdziwe przerażenie u uczniów ostatnich klas. W tym sezonie edukacyjnym oficjalny spis lektur został zauważalnie okrojony, co stanowi dla zdających ogromną ulgę.

Zestawienie kluczowych dzieł literackich, które każdy abiturient musi bezwzględnie znać w całości, prezentuje się następująco:

  • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
  • Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
  • Homer, Iliada (fragmenty)
  • Sofokles, Antygona
  • Lament świętokrzyski (fragmenty)
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
  • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
  • William Szekspir, Makbet
  • Molier, Skąpiec
  • Ignacy Krasicki,wybrana satyra
  • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III
  • Bolesław Prus, Lalka
  • Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)
  • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
  • Stanisław Wyspiański, Wesele
  • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)
  • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
  • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty) T
  • adeusz Borowski, Proszę państwa do gazu
  • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)
  • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
  • Albert Camus,Dżuma
  • George Orwell, Rok 1984
  • Sławomir Mrożek, Tango
  • Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
  • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
  • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
  • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
  • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej:
  • Ignacy Krasicki, bajki
  • Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)
  • Aleksander Fredro, Zemsta
  • Juliusz Słowacki, Balladyna
Pytanie 1 z 20
Autorem „Pana Tadeusza” jest:
Matura w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026