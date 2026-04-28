Matura 2026 z języka polskiego. Lektury z gwiazdką!

Matura 2026 - harmonogram i najważniejsze daty

Egzaminacyjny maraton dla absolwentów szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. Zmagania rozpoczną się w poniedziałek 4 maja od obowiązkowego testu z języka polskiego. Uczniowie w całym kraju otworzą arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną równo o godzinie 9:00.

poniedziałek 4 maja o godzinie 9:00 przypada sprawdzian podstawowy z języka polskiego

we wtorek 5 maja o godzinie 9:00 zaplanowano zmagania z królową nauk, czyli matematyką na poziomie podstawowym

w środę 6 maja o godzinie 9:00 abiturienci napiszą obowiązkowy test z nowożytnych języków obcych na poziomie podstawowym

Przystąpienie do tego kluczowego sprawdzianu edukacyjnego zawsze wiąże się ze sporym obciążeniem nerwowym. Najlepszym sposobem na złagodzenie napięcia jest dokładne przestudiowanie wcześniejszych wytycznych opublikowanych przez CKE. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu treść zadań nie wywoła paraliżującego zaskoczenia.

Matura 2026 z polskiego. Wykaz lektur z gwiazdką

Konieczność opanowania ogromnej ilości materiału literackiego nierzadko wywołuje prawdziwe przerażenie u uczniów ostatnich klas. W tym sezonie edukacyjnym oficjalny spis lektur został zauważalnie okrojony, co stanowi dla zdających ogromną ulgę.

Zestawienie kluczowych dzieł literackich, które każdy abiturient musi bezwzględnie znać w całości, prezentuje się następująco:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja

Homer, Iliada (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Ignacy Krasicki,wybrana satyra

Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III

Bolesław Prus, Lalka

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty) T

adeusz Borowski, Proszę państwa do gazu

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus,Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej:

Ignacy Krasicki, bajki

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

Aleksander Fredro, Zemsta

Juliusz Słowacki, Balladyna

