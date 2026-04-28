Ostatnie pożegnanie, które poruszy całe miasto

W Sosnowcu wszystko jest już gotowe na ostatnią drogę Łukasza Litewki. Społecznik i poseł, którego działalność na rzecz innych odbiła się szerokim echem w całej Polsce, zostanie pożegnany w środę, 29 kwietnia. Uroczystości zapowiadają się niezwykle podniośle – będą miały charakter państwowy i będą transmitowane przez Telewizję Polską.

Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu - czytamy na stronie Sejmu RP.

Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim, dzięki któremu uczestnicy będą mogli śledzić przebieg uroczystości.

Zgodnie z wolą Rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji - czytamy w komunikacie.

Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny, gdzie Łukasz Litewka spocznie w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek.

To tutaj spocznie poseł Litewka:

Utrudnienia i ważne informacje dla mieszkańców

Tego dnia kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Od około godziny 9:00 do 17:00 zamknięte zostaną kluczowe ulice w rejonie uroczystości:

ul. Popiełuszki,

ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej,

ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki,

wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny,

zjazd z DK 94 na ul 3 Maja.

Osoby przyjeżdżające na pogrzeb proszone są o korzystanie z wyznaczonych parkingów – m.in. przy ArcelorMittal Park oraz przy ul. 3 Maja w rejonie Górki Środulskiej.

Miejsce o symbolicznym znaczeniu

Grób Łukasza Litewki znajdzie się w szczególnym miejscu. Jak ustalił "Super Express" tuż obok spoczywa Aleksander Widera – lekarz i społecznik, który pomagał najuboższym mieszkańcom regionu. Jego historia stała się inspiracją dla bohatera powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. To symboliczne sąsiedztwo podkreśla wartości, którym wierny był również Litewka.

Widera zmarł młodo, mając zaledwie 35 lat. Swoje życie poświęcił leczeniu robotników żyjących w trudnych warunkach, często bez dostępu do podstawowej opieki medycznej. Jego historia, podobnie jak historia Łukasza Litewki, jest opowieścią o bezinteresownej pomocy i poświęceniu dla innych.

Symboliczny wydaje się także jeden z ostatnich wpisów Łukasza Litewki w mediach społecznościowych. Dotyczył on działalności lekarza, który wraz ze swoim zespołem pomaga osobom bezdomnym. To kolejny element, który w niezwykły sposób łączy jego historię z losem tych, którzy – tak jak on – poświęcali się niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Śmierć, która wstrząsnęła całą Polską

Odejście Łukasza Litewki było nagłe i dla wielu osób trudne do zaakceptowania. Jeszcze niedawno aktywnie działał jako poseł i społecznik, angażując się w pomoc potrzebującym i nagłaśniając ludzkie dramaty.

Jego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i pozostawiła ogromną pustkę wśród tych, którym pomagał. Okoliczności jego odejścia były tragiczne i nagłe, co tylko spotęgowało szok i emocje w całym kraju.