W jakich filmach i serialach grał Janusz Michałowski? Za te role pokochali go Polacy

Przez lata był związany przede wszystkim z teatrem i Teatrem Telewizji, gdzie stworzył wiele cenionych przez krytyków i widzów postaci. Jego talent można było podziwiać w takich spektaklach jak "Mistrz i Małgorzata", "Ścisły nadzór", "Prawdomówny kłamca", czy "Ścieżki chwały". To właśnie na scenie i przed kamerami Teatru Telewizji pokazywał pełnię swoich możliwości aktorskich.

Profesor w "Seksmisji"

Jednak dla szerokiej publiczności Janusz Michałowski pozostanie przede wszystkim twarzą wyjątkowych ról filmowych i serialowych, które na przestrzeni lat zdobyły status kultowych.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w jego dorobku był profesor Wiktor Kuppelweisser w kultowej "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. To właśnie bohater grany przez Michałowskiego odpowiadał za przeprowadzenie eksperymentu hibernacji Maxa i Alberta.

Filmowa pomyłka naukowca miała ogromne konsekwencje. Dwaj bohaterowie budzą się bowiem znacznie później, niż zakładano, trafiając do rzeczywistości całkowicie pozbawionej mężczyzn. Choć rola nie należała do największych pod względem ekranowego czasu, widzowie doskonale ją zapamiętali.

Krytycy zachwyceni rolą w "Pałacu"

W środowisku filmowym za jedną z najważniejszych kreacji Janusza Michałowskiego uznawana jest rola Jakuba w filmie "Pałac" w reżyserii Tadeusza Junaka, nakręconym na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego.

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Aktor wcielił się tam w pasterza, który podczas nieobecności właścicieli zajmuje opuszczony magnacki pałac i zaczyna odgrywać rolę hrabiego. Była to postać pełna emocji, sprzeczności i wewnętrznych przemian. Krytycy nie szczędzili Michałowskiemu pochwał, a jego występ do dziś uznawany jest za jedną z najwybitniejszych kreacji w całej karierze.

Gwiazda "Bożej podszewki" i doktor z "Plebanii"

Ogromną popularność przyniosły mu także role serialowe. W przejmującej "Bożej podszewce" zagrał Kazimierza Lulewicza. Produkcja wyreżyserowana przez Izabellę Cywińską, prywatnie żonę aktora, zdobyła ogromne uznanie widzów i do dziś jest uznawana za jeden z najlepszych polskich seriali obyczajowych.

Młodsi widzowie kojarzą go natomiast przede wszystkim z serialu "Plebania". Przez lata wcielał się tam w doktora Jakuba Blumentala, jedną z najbardziej charakterystycznych postaci tej produkcji. Jego spokojna, wyważona gra sprawiała, że bohater budził ogromną sympatię publiczności.

"Takich aktorów już się nie robi"

Wieść o śmierci Janusza Michałowskiego poruszyła środowisko artystyczne. W mediach społecznościowych artystę pożegnał m.in. reżyser Wojtek Ziemilski.

Żył tylko teatrem i sztuką. Był postacią z innego świata, takich aktorów już się po prostu nie robi.

Trudno o bardziej trafne podsumowanie jego życia i kariery. Janusz Michałowski nigdy nie zabiegał o popularność, ale przez dekady konsekwentnie budował pozycję jednego z najwybitniejszych polskich aktorów swojego pokolenia. Pozostawił po sobie role, które wciąż oglądają kolejne pokolenia widzów, a jego nazwisko na zawsze pozostanie częścią historii polskiego teatru, kina i telewizji.

W jakich filmach i serialach grał Janusz Michałowski? Oto pełna lista:

1980: Pałac w reż. Tadeusza Junaka jako Jakub

1981: Vabank w reż. Juliusza Machulskiego jako komisarz Karelicki

1983: Seksmisja w reż. Juliusza Machulskiego jako profesor Wiktor Kuppelweiser

1984: Pismak w reż. Wojciecha Jerzego Hasa jako lekarz

1985: Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany w reż. Wojciecha Jerzego Hasa

1987: Łuk Erosa w reż. Jerzego Domaradzkiego jako profesor Kałucki

1988: Królewskie sny w reż. Grzegorza Warchoła jako Witold, wielki książę litewski, brat Jagiełły

1989: Lawa w reż. Tadeusza Konwickiego jako ksiądz Piotr

1991: Kuchnia polska jako mecenas Świątek

1993: Bank nie z tej ziemi jako Neron (odc. 8)

1995: Kamień na kamieniu w reż. Ryszarda Bera jako Michał

1996: Tajemnica Sagali jako Arcymag

1997: Boża podszewka w reż. Izabelli Cywińskiej jako Kazimierz Lulewicz

1998: 13 posterunek jako cudotwórca (odc. 39)

1999: Tydzień z życia mężczyzny jako prof. Marzycki

2000–2012: Plebania jako dr Jakub Blumental

2003: Magiczne drzewo jako sprzedawca psa husky (odc. 1)

2009: Tancerze jako Antoni Rapacki

2010: Erratum jako policjant

2015: Prokurator jako technik policyjny Henryk Skarżyński „Dziadek” (odc. 1–5)

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