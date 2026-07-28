Legendarna rockowa formacja spotkała się z polskimi fanami! "Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi"

Mogłoby się wydawać, że wykonawcy, wykonawczynie i zespoły, dziś już cieszący się statusem prawdziwych światowych gwiazd, odwiedzają dane kraje tylko na szybki koncert i czym prędzej podróżują do kolejnej lokalizacji na następny występ. Tak bardzo często bywa, jednak nie zawsze.

Dowiedli tego chociażby zaledwie kilka tygodni temu muzycy zespołu Metallica. Podczas swojej wizyty w Chorzowie przy okazji odbywającego się na tamtejszym Stadionie Śląskim (rekordowym) koncercie Ci spotkali się z ich młodym, zmagającym się z chorobą nowotworową fanem, którego pozdrowili także już podczas samego występu.

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Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

Za organizację spotkania Kacpra z amerykańską ikoną thrash metalu odpowiedzialny był Pan Maciej Kostecki, który stoi za inicjatywami "Spełnieni Twórcy" i Medal Spełnionych Marzeń. Teraz kolejny raz okazało się, że Pan Maciej postanowił zrobić wszystko, co w jego mocy, aby spełnić marzenia kolejnych fanów innej rockowej ikony!

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Wyjątkowe spotkanie fanów i muzyków Scorpions!

W minionym tygodniu w Polsce dwa koncerty zagrała jedna z największych hard rockowych ikon wszech czasów, niemiecka formacja Scorpions. Stało się to okazją do organizacji spotkania muzyków grupy z bardzo szczególną grupą fanów. Mowa o trzech chłopakach: Julku, Leonie i Krzyśku - wszyscy oni żyją z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz wrodzonymi miopatiami.

Podczas spotkania miały miejsce nie tylko rozmowy, ale także wymiana upominkami. Chłopcy przekazali swoim idolom ręcznie wykonane prace, za co w zamian otrzymali sygnowane kostki gitarowe czy pałki perkusyjne z autografami. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Kick Cancer’s Ass, którego pomysłodawcą jest wspomniany już wyżej Maciej Kostecki.

Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi. Ten dzień pokazał, że jej największa siła często nie kryje się w światłach sceny, lecz w życzliwości, empatii i zwykłym spotkaniu z drugim człowiekiem - napisano we wpisie, w którym zdradzono szczegóły spotkania.

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