Wioletka z "Rancza" miała szansę zagrać Lucy! Musiała pocałować się z Pawłem Królikowskim

Magda Waligórska zdecydowała się na niebywałe wyznanie. Słynna z roli Wioletki w "Ranczu" gwiazda startowała do zupełnie innej roli. Zaoferowano jej też szansę spróbowania, jak odnalazłaby się jako Lucy. W ramach castingu miała pocałować się z samym Pawłem Królikowskim!

"Za stara" na rolę Klaudii

Te tajemnice Magdalena Waligórska zaprezentowała podczas wywiadu w serwisie "Kozaczek". Słynna Wioletka z "Rancza" startowała do roli Klaudi - zagrała ją ostatecznie Marta Chodorowska - ale odrzucono ją wówczas z niebywałego powodu. Powiedziano jej, że jest na to "za stara" - miała wtedy 20 lat.

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Przyjechałam na casting do roli Klaudii, zagrałam, ale powiedziano mi, że wyglądam za staro do tej roli. Ile miałaś wtedy lat? Dwadzieścia...

Szansa na rolę Lucy

W zamian Waligórska usłyszała inną propozycję. Miała spróbować swoich szans jako Lucy, a żeby w pełni pokazać swoje możliwości, aktorka miała pocałować Pawła Królikowskiego. To jego Polska później pokochała za rolę Kusego w "Ranczu".

I potem poproszono mnie, żebym została do innej roli. Wręczono mi tekst i okazało się, że to taki łamany angielski, bo to była rola Lucy. Ja powiedziałam, że muszę wracać, bo jestem na studiach i mam sesję, więc muszę zdążyć na ten pociąg. To oni mówią, że dobrze, te aktorki, które są do tej roli poczekają. A, i jeszcze taki szczegół, że tutaj na koniec masz się pocałować z tym aktorem. I to był Paweł Królikowski, właśnie wtedy castingowany razem ze mną.

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"Grube nazwiska" konkurencji

Waligórska wspomniała też moment, kiedy zrobiło się naprawdę trudno. Twarze znanych aktorek, które starały się o tę samą rolę, na chwilę odebrały jej pewność siebie.

Wyszłam na korytarz, żeby się uczyć tego tekstu, zobaczyłam te aktorki, które czekają i zbladłam. Bo to były grube nazwiska!

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