Naturalna Adriana Kalska zrzuciła niemal wszystko. Pokazała się w malutkim bikini, a fani zerkają na jedno

Adriana Kalska zrzuciła fatałaszki, wskoczyła w bikini. Fani nie mogą się napatrzeć

Adriana Kalska doskonale wie, jak rozgrzać swoich fanów nawet bez wielkiego show! Gwiazda "M jak miłość" wybrała się na wymarzone wakacje i podzieliła się z internautami gorącymi kadrami z plaży. Największą uwagę przyciągnęło czerwone bikini, w którym aktorka zapozowała na tle błękitnego nieba i złocistego piasku.

40-letnia aktorka postawiła na klasyczny, dwuczęściowy kostium kąpielowy w intensywnym odcieniu. Stylizację uzupełniła dużymi okularami przeciwsłonecznymi i szerokim uśmiechem. Kalska po raz kolejny udowodniła, że stawia na naturalność - zrezygnowała z makijażu i pozwoliła, by pierwsze skrzypce grały wakacyjny luz oraz promienna cera. Aktorka na InstaStory pokazała też wieczorne ujęcie znad morza, które eksponowało jej smukłą sylwetkę. I cery, i figury można jej pozazdrościć.

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Internauci komentują. Same komplementy

Pod zdjęciami natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów, zachwycając się nie tylko figurą aktorki, ale także jej autentycznością

"Naturalność", "Bardzo ładnie, proszę pani", "Pięknie pani Ado pani wygląda", "I to jest piękno, a nie okropne sztuczności", "Najpiękniejsza, mega sexi, naturalna. Takie uwielbiam, boskie ciało, figura i wszystko. Prześliczna", "Śliczna, naturalna kobieta", "Piękna jak zawsze" - komplementują internauci.

I nie się co dziwić! Fotografie mogły wywołać emocje nie tylko ze względu na skąpe wdzianko. Choć na zdjęciach aktorka pozuje sama, ktoś musiał stanąć za obiektywem. Sama Kalska nie zdradza jednak, z kim spędza urlop. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim konsekwentnie chroni swoje życie prywatne i nie komentuje plotek dotyczących jej relacji.

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