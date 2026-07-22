Ralph Kamiński jako prowadzący "Dzień Dobry TVN". Internet nie ma dla niego litości! "To nie benefis Kamińskiego"

Zmiana prowadzących "Dzień Dobry TVN". Wellman "porzuciła" Prokopa

Mało kto się spodziewał, że TVN zaskoczy w ten sposób swoich widzów. Ogłoszono, iż podczas jednego z "Dzień Dobry Wakacje", czyli odłamu wakacyjnego "Dzień Dobry TVN", u boku Doroty Wellman zobaczymy nie Marcina Prokopa, a Ralpha Kamińskiego.

- Lubię podejmować wyzwania, które na papierze wyglądają na szalone. Telewizja na żywo to zupełnie inny żywioł niż koncert, ale obok Doroty Wellman czuję się po prostu bezpiecznie [...] Zacząłem mieć tremę, bo sobie pomyślałem, jak bardzo to jest poważne. To jest program non-stop na żywo, są różne zmiany, różni goście, różne tematy... Wszystko się może wydarzyć, ale ja się cieszę, że pani Dorota Wellman będzie mnie prowadziła. Ona mi się kojarzy z taką moją ciocią, będzie trzymała dyscyplinę - komentował dla TVN Ralph.

Mężczyzna nie ukrywał swojej radości z prowadzenia porannego pasma. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Ralph Kamiński pokazał zdjęcie z czasów studenckich. Nie uwierzycie, z kim pozuje!

Ralph Kamiński pod ostrzałem. Jedzenie bitej śmietany to początek

Widzowie od samego początku byli sceptycznie nastawieni do tej zamiany. Szczególnie, że podczas Festiwalu w Opolu Ralph nie do końca sobie poradził. Już wtedy zaznaczano, iż mężczyzna nie pasował do całości i skupiał się głównie na sobie. Podobne zarzuty pojawiły się przy "Dzień Dobry TVN". Mężczyzna ciągle przerywa gościom, stawiając siebie na pierwszym miejscu. Zauważono to szczególnie przy Kasi Sienkiewicz, gdzie internauci mieli wrażenie, iż to Ralph jest gościem, a nie była wokalistka Kwiatu Jabłoni.

- Ralph, świetnie sobie radzisz. Jestem fanką – powiedziała Kasia Sienkiewicz w programie.

Nie zgadzają się z nią internauci. Ci w komentarzach nie mają litości:

"Pani Dorota się męczy, widzowie się męczą. Mam nadzieję że ten Pan to jednorazowy incydent"

"Biedna Pani Dorota - Pan masełko w żółtym 90% za dużo gada"

"Ralph niech lepiej skupi się na śpiewaniu. Prowadzenie programu odpada jest męczący. Na dłuższą metę niestrawialne"

"A czy Pan Ralph da szanse gościom odpowiadać na zadane pytania albo Pani Dorocie skończyć cokolwiek, co zacznie mówić? To nie jest benefis pana Kaminskiego, żeby mógł opowiadać tylko o sobie"

"Ten człowiek nie pasuje do prowadzenia programu na zywo. On tylko gwiazdorzy. Gdyby nie jego ubranie nikt na ulicy nie zwróciłby na niego uwagi"

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