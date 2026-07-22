71-letnia Szapołowska pręży się w Hiszpanii. Najpierw balustrada, potem piach!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-22 10:36

71-letnia Grażyna Szapołowska wyjechała do słonecznej Hiszpanii, gdzie zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, postawiła na odważne pozy i wakacyjny luz. Aktorka zaprezentowała się w efektownej stylizacji, pozowała na plaży i pokazała, że nadal ma w sobie ogromną energię. U jej boku pojawiła się córka Katarzyna Jungowska, z którą urządziła prawdziwy babski wypad. Zazdrościmy!

Szapołowska pokazała figurę w Hiszpanii. Fani przecierają oczy

Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, a polskie gwiazdy chętnie dzielą się z fanami zdjęciami z zagranicznych podróży. Tym razem uwagę przyciągnęła Grażyna Szapołowska, która postanowiła uciec od polskiej pogody. Aktorka, która od lat zachwyca widzów swoim talentem i klasą, pokazała w mediach społecznościowych, jak wygląda jej urlop. Na jednym z kadrów 71-letnia gwiazda pozuje w błyszczącej kreacji, która mieni się w promieniach hiszpańskiego słońca. Aktorka wyglądała rewelacyjnie!

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Grażyna Szapołowska szaleje w Hiszpanii. 71-letnia gwiazda pokazała pazur

Największe emocje wzbudziły jednak zdjęcia, na których Grażyna Szapołowska wygina się na drewnianej balustradzie prowadzącej na plażę oraz turla się w piasku. Gwiazda pozowała z dużą swobodą, pokazując, że nie zamierza rezygnować z zabawy przed obiektywem.

Widać, że aktorka odpoczywała i korzystała z uroków hiszpańskiego wybrzeża. Jej fotografie szybko zaczęły być komentowane przez fanów, którzy byli pod wrażeniem jej energii i świetnej formy.

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"Czarująca i piękna zawsze", "Pani Grażyna jest tak piękna,że dech w piersiach zabiera..", "Najpiękniejsza Kobieta świata" - czytamy w sekcji komentarzy.

Jak Grażyna Szapołowska dba o urodę?

Grażyna Szapołowska od lat udowadnia, że metryka to dla niej tylko liczba. Aktorka zachwyca formą, kobiecością i energią, a jej zdjęcia w mediach społecznościowych często wywołują zachwyt fanów. Gwiazda nie ukrywa, że sekret jej wyglądu nie tkwi wyłącznie w kosmetykach czy zabiegach, ale przede wszystkim w stylu życia. W jednej z rozmów zdradziła, że jej sposobem na dobrą kondycję i zachowanie młodzieńczego wyglądu są… ekstremalne kąpiele w zimnej wodzie.  

Kocham kąpać się w lodowatych jeziorach czy morzu. W październiku i listopadzie wybieram lodowaty Bałtyk. Omijam baseny i jeśli tylko jest to możliwe, korzystam z uroków natury. Takie lodowate kąpiele to jest mój sposób na zatrzymanie czasu! To bardzo hartuje ciało i zamraża piękno oraz seksapil, o który ludzie lubią mnie pytać. Po tym nie trzeba chodzić do lekarzy, bo jest się zdrowym jak ryba! - powiedziała Szapołowska w rozmowie z "Faktem".

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Grażyna Szapołowska w złotej sukni pozuje na plaży. O wakacjach aktorki w Hiszpanii przeczytasz na SE.
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GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA