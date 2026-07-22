Wiadomo, co z pogrzebem Ireny Dudzińskiej. Kiedy się odbędzie? Gwiazda "Ojca Mateusza" czy "Świata według Kiepskich" zmarła w wieku 85 lat

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-22 10:27

Nie żyje Irena Dudzińska, aktorka, którą dobrze znali bywalcy teatrów, ale kojarzyli również wielbiciele seriali - w tym "Świata według Kiepskich". Dudzińska odeszła w wieku 85 lat, o czym poinformowali jej bliscy. Już wiadomo, co z pogrzebem.

Nie żyje Irena Dudzińska

Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie. Nie żyje Irena Dudzińska - ceniona aktorka teatralna i telewizyjna, którą widzowie pamiętają nie tylko z desek największych scen, ale także z popularnych seriali. Artystka zmarła w wieku 85 lat, a informacja o jej śmierci poruszyła środowisko aktorskie i fanów.

O odejściu Ireny Dudzińskiej poinformowali bliscy, a wiadomość szybko obiegła media:

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polskim w Poznaniu od 1875, Wrocławskim Teatrem Współczesnym i Teatrem Nowy Poznań.

We wpisie podkreślono, że teatr był jej powołaniem, a o sztuce Dudzińska potrafiła opowiadać bez końca, dzieląc się wspomnieniami i ogromnym doświadczeniem:

Teatr był jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie.

Paweł Wiktor Szkotak, reżyser teatralny, pożegnał koleżankę pięknymi słowami:

(...) dowiedziałem się, że odeszłaś. Dziękuję Ci za nasze rozmowy, próby, za kreację jaką stworzyłaś w spektaklu "Józef i Maria" Petera Turriniego. Krytycy pisali o Tobie tak: "W mrocznej, zimnej i przytłaczającej przestrzeni konsumpcyjnego marketu Dudzińska rozpala na scenie metaforyczne, wewnętrzne światło. Kiedy jej Maria zaczyna tańczyć, znikają zmarszczki i ból starości - na scenie pojawia się dziewczęcy blask, energia i poetyckie ciepło, które ocala nie tylko ją, ale też potrafi skruszyć lód samotności wokół zgorzkniałego Józefa". Taka pozostajesz w mojej pamięci: pełna blasku i energii.

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Co z pogrzebem aktorki? Podano datę

Znane są już szczegóły ostatniego pożegnania artystki. Pogrzeb Ireny Dudzińskiej odbędzie się we wtorek 28 lipca 2026 roku o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Informację przekazano w internetowym nekrologu oraz we wpisach poświęconych aktorce.

Gdzie grała Irena Dudzińska?

Choć największe sukcesy Dudzińska odnosiła na scenach wielu polskich teatrów, widzowie telewizyjni również ją kojarzyli. Wystąpiła w serialach "Pierwsza miłość", "Życie jak poker”, "Fala zbrodni", "Świat według Kiepskich" oraz "Ojciec Mateusz". Karierę rozpoczęła pod koniec lat 60. w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu. Później występowała w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, a w ostatnich latach ponownie była związana z Teatrem Nowym w Poznaniu. Za rolę w spektaklu "Józef i Maria" otrzymała prestiżową nagrodę aktorską podczas Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w 2011 r.

Odejście Ireny Dudzińskiej to ogromna strata dla polskiej kultury. Choć nie należała do celebrytek z pierwszych stron gazet, pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny i pamięć widzów.

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