Nie żyje 18-letnia Kaylee Hottle. Wschodząca gwiazda kina zginęła w wypadku

Fatalne zdarzenie miało miejsce podczas nocy z 20 na 21 lipca 2026 roku na terenie stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych. Lokalne służby nieustannie badają dokładne okoliczności wypadku, jednak potwierdzono już najgorsze informacje. W wypadku śmierć poniosła utalentowana aktorka, 18-letnia Kaylee Hottle.

Kaylee Hottle zginęła w wypadku. Aktorka miała 18 lat

Dramat rozegrał się w Ijamsville, na trasie między Baltimore a Frederick w stanie Maryland. Pojazd, w którym znajdowała się nastoletnia gwiazda, zjechał z drogi przed godziną 3:00 lokalnego czasu, a następnie z ogromnym impetem uderzył w przydrożny przepust. Zdruzgotany ojciec 18-latki poinformował później opinię publiczną o ostatnich chwilach jej życia. Życia Kaylee Hottle nie udało się uratować - zmarła podczas lotu śmigłowcem, który transportował ją do szpitala.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą wstępnie wskazują, że bezpośrednim powodem tragedii była jazda z nieprzepisową prędkością. Osoba prowadząca pojazd przeżyła kraksę bez poważniejszych obrażeń i wkrótce może usłyszeć stosowne zarzuty. Drugi pasażer podróżujący autem wyszedł z całego zajścia całkowicie bez szwanku i nie zrezygnował z pomocy ratowników medycznych.

Kariera Kaylee Hottle. Role w filmach o Godzilli i wsparcie dla osób niesłyszących

Wzruszające pożegnanie z córką udostępnił w serwisie Facebook jej tata, który opublikował wideo w Amerykańskim Języku Migowym. Nastolatka była osobą niesłyszącą od pierwszych dni życia, podobnie zresztą jak jej rodzice. Rodzina ze strony ojca posiada wielopokoleniową, potwierdzoną historię chorób słuchu. Młoda artystka zawsze udowadniała swoim ogromnym uporem, że zdrowotne ograniczenia nie stanowią przeszkody w dążeniu do spektakularnych sukcesów. Jej wielkim marzeniem była szersza reprezentacja utalentowanych osób głuchych i niedosłyszących w produkcjach telewizyjnych i kinowych. Oficjalne wyrazy współczucia dla rodziny napłynęły już ze strony Texas School for the Deaf, do której uczęszczała zmarła.

Widzowie na całym świecie pokochali Kaylee Hottle za występy w superprodukcjach "Godzilla vs. Kong" z 2021 roku oraz "Godzilla x Kong: The New Empire", wyprodukowanej dwa lata później. Wcieliła się tam w postać Jii, czyli samotnej dziewczynki adoptowanej przez główną bohaterkę. Niezwykła naturalność i aktorskie wyczucie szybko zwróciły uwagę branży, która zapowiadała jej długą i owocną karierę. Wyrazem tego uznania była przyznana w 2024 roku prestiżowa nagroda Saturn Award w kategorii dla najwybitniejszej młodej gwiazdy filmowej. Żal po stracie utalentowanej osiemnastolatki publicznie przekazali jej koledzy i koleżanki z planu filmowego, w tym m.in. Millie Bobby Brown.

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