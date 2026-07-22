Doda szczerze o higienie. Kąpie się raz na trzy tygodnie!

Doda kąpie się raz na trzy tygodnie! Takiego wyznania nikt się nie spodziewał

Doda od lat chętnie pokazuje fanom kulisy swojego życia i regularnie odpowiada na pytania internautów. Tym razem na Instagramie padło ponoć pytanie, które wyraźnie ją rozbawiło. Jeden z obserwatorów chciał wiedzieć, jak często piosenkarka się kąpie. Artystka opowiedziała o swoim domowym rytuale pielęgnacyjnym.

Zobacz też: Doda pokazała, czym nakarmi kursantki na swoim campie. Ile trzeba zapłacić? Gwiazda zgarnie sporą sumkę. Wciąż są miejsca, ale... na 2. edycję

Doda odsłoniła swój sekret. Tak często wskakuje do wanny

Kochani, pytacie się mnie, jak często się kąpię? K*a, nie będzie lepszych pytań i ciekawsze rzeczy do roboty? Ja cię kręcę - zaczęła Doda na InstaStories, nie kryjąc rozbawienia.

Po chwili zaskoczyła wszystkich odpowiedzią.

Otóż czynię to maksymalnie raz na trzy tygodnie w gorącej wodzie - wyjawiła.

Zamiast skupiać się na częstotliwości kąpieli, pokazała fanom, jak wygląda jej relaksujący rytuał. Na nagraniu zaprezentowała wannę pełną dodatków pielęgnacyjnych i opowiedziała, co znajduje się w wodzie. Jak wyjaśniła, do kąpieli dodaje między innymi różnego rodzaju olejki eteryczne, zioła, magnez oraz sól siarczkową.

To, co tutaj widzicie, to są różne dzieła. Czasami czarcie żebro, różne olejki eteryczne. Magnez. Sól oraz siarczkowe... do kąpieli. No po prostu siarkę [przyp.red. dorzucam]. Super działa na skórę, na włosy - wyliczała.

Gwiazda od dawna podkreśla, że dużą wagę przykłada do dbania o organizm i regenerację. Regularnie opowiada o zdrowym stylu życia, aktywności fizycznej i różnych sposobach na poprawę samopoczucia. Tym razem postawiła na temat pielęgnacji. Czy brać jednak na serio wypowiedź o kąpieli raz na trzy tygodnie? Cóż, w przeszłości gwiazda opowiadała, że myje włosy raz na tydzień.

Zobacz też: Doda zrzuciła fatałaszki i pokazała się w minibikini! Zjada po 3 jajka dziennie, by tak wyglądać

Zobacz naszą galerię: Doda szczerze o higienie. Kąpie się raz na trzy tygodnie!

30

Sonda Czy Doda jest dobrą aktorką? Tak. Powinna być gwiazdą Hollywood Nie. Niech lepiej śpiewa Urodzona modelka