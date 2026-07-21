Pilne! Skolim szuka dziewczyn o "brazylijskich kształtach"! Płaci! Musicie się spieszyć

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-21 22:15

Skolim właśnie to ogłosił na Instagramie i na Faceboou. Do środy, 22 lipca 2026 r. szuka pięknych dziewczyn i kobiet o "brazylijskich kształtach" oraz ładnym uśmiechu. Dopuszczalny wiek to 17-38 lat. Szczęściary wystąpią w najnowszym teledysku polskiego "króla Latino".

Konrad Skolimowski, który robi wielką karierę jako polski "Król Latino", właśnie opublikował na swoim profilu na Instagramie niecodzienne ogłoszenie. Gwiazdor szuka dziewczyn do wspólnego teledysku. Warunki są jasno określone, a czasu mało!

Jedyna taka okazja

Trzej panowie z zespołu Skolima z nim na czele przemówili do swoich fanek na oficjalnym profilu na Instagramie. Jak zwykle, byli bezpośredni, szczerzy i szeroko uśmiechnięci.  

Już w tę środę w województwie zachodniopomorskim kręcimy nasz najnowszy teledysk. Chciałem ogłosić państwu, że mamy wspaniałego hita, mamy wspaniałe samochody, wspaniałe pomysły! Szukamy najpiękniejszych, najwspanialszych osób, które chcą wystąpić w naszym klipie. Szukamy dziewczyn! Wpadajcie do nas, jedyna taka okazja spędzić z nami cały dzień! 

Skolim poprosił kolegów z zespołu, aby opowiedzieli dokładnie, jaki kobiet szukają na plan swojego teledysku.

"Duże dupeczki, fajne cycuszki!"

Brazylijskie! Duże dupeczki, fajne cycuszki! Jeżeli chcecie być z nami w środę wyślijcie zgłoszenia Mamy dużego hita, mamy auta, mamy pieniądze. Nie mamy tylko jachtu i nie mamy dobrych kap.

Jak wynika z ogłoszenia Skolima, zgłaszać trzeba się jak najszybciej. W poście muzyka,  zamieszczonym w grupie   "Modelki, influencerki, hostessy" na Facebooku jasno okreslone są wymagania i czas, w jakim należy się zgłosić. Oczywiście, oprócz zapału, urody i dobrych chęci trzeba zmieścić też zdjęcie. 

Szukamy 12 dziewczyn do teledysku "Latino". Ładne uśmiechnięte dziewczyny. Rożne rodzaje urody, duży tyłek i szersze biodra. Kształty latino mile widziane. Jutro, zachodniopomorskie, 17-38 lat. Płatne 900 zł po planie. Zgłoszenia ze zdjęciem (buzia, sylwetka) w komentarzu. 

Chętnych na pewno będzie wiele, więc nie zwlekajcie ze zgłoszeniem. Szykuje się niezła zabawa, jeszcze lepsza kasa i może sława? Która z Was zatańczy nie tylko dla Skolima?

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