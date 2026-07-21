Taka jest emerytura Anny Dymnej. To dlatego pracowała 10 lat dłużej

Anna Dymna od trzech lat jest na emeryturze, ale wciąż nie zwalnia tempa. Jak sama przyznała, przejście na emeryturę okazało się dla niej ostatecznie korzystne. Świadczenie, które dziś otrzymuje, jest wyższe niż jej wcześniejsza pensja. Jak to możliwe?

"Dobrze na tym wyszłam"

Temat emerytur gwiazd od lat budzi zainteresowanie, jednak niewiele znanych osób otwarcie mówi o wysokości swoich świadczeń. Anna Dymna postanowiła zrobić wyjątek. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że emerytura okazała się dla niej pozytywnym zaskoczeniem.

Anna Dymna zdradziła, że na emeryturę przeszła dopiero wtedy, kiedy wpływ na jej decyzję miały coraz częściej pojawiające się opinie, że starsi pracownicy blokują miejsca młodszym.

Trzy lata temu musiałam pójść na emeryturę, bo coraz częściej słyszałam, że starzy zabierają etaty, co jest straszną głupotą, ale nieważne.

Mimo zakończenia jednego etapu zawodowego gwiazda nie zrezygnowała z pracy. Nadal bierze udział w projektach artystycznych i aktywnie działa społecznie.

Emerytura wyższa niż pensja

Największe zainteresowanie wzbudziły jednak słowa aktorki dotyczące wysokości świadczenia. Dymna nie ujawniła konkretnej kwoty, ale przyznała, że emerytura jest wyższa od wynagrodzenia, które otrzymywała wcześniej.

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Na tę emeryturę sobie poszłam i dobrze na tym wyszłam, bo mam emeryturę dużo wyższą, niż miałam pensję, bo dziesięć lat dłużej pracowałam. Mam na prąd, w każdym razie.

Jak podkreśliła Dymna, kluczowe znaczenie miało to, że pracowała jeszcze przez 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowe lata aktywności zawodowej przełożyły się na wyższe świadczenie.

Dymna - nie tylko gwiazda kina i telewizji

Choć dziś mówi się o emeryturze Anny Dymnej, jej dorobek znacznie wykracza poza kwestie finansowe. Aktorka od ponad pół wieku należy do najważniejszych postaci polskiej kultury. Widzowie pamiętają ją z takich filmów jak "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć", "Dolina Issy" czy "Znachor".

Od lat Anna Dymna związana jest także z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie.

Szczególne miejsce w życiu artystki zajmuje działalność społeczna. Założona przez nią Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" od ponad 20. lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, organizując pomoc, wydarzenia kulturalne i projekty aktywizujące.

Jak widać, Anna Dymna na emeryturze nie zamierza rezygnować z aktywności. Życzymy dużo zdrowia, energii i kolejnych wielkich ról!

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