Oto reakcja Lucy z "Rancza" na udział Olbrychskiego. Wymowne

Powrót "Rancza" to jedna z najbardziej wyczekiwanych telewizyjnych premier ostatnich lat. Kultowy serial wraca na ekrany po niemal 10 latach przerwy. Widzowie znów odwiedzą Wilkowyje i spotkają swoich ulubionych bohaterów. Szczegóły produkcji są pilnie strzeżone, ale Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, zdradziła kilka tajemnic z planu serii w serwisie "Kozaczek".

Emocje na planie "Rancza"

Twórcy "Rancza" przygotowują 6. nowych odcinków, które mają domknąć losy znanych postaci. Prace nad nową odsłoną kultowej serii trwają, ale wszyscy są ciekawi, co zobaczą w telewizji. Ilona Ostrowska przyznała, że pierwsze spotkanie z ekipą po latach było niezwykle emocjonalne.

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Wyszłam świeżo po make-upie i tak naprawdę jak się z wszystkimi przywitałam, to już tego make-upu nie było. To było duże wzruszenie. Jesteśmy jedną rodziną. Po jedenastu latach ona faktycznie dalej usiadła do jednego stołu.

Idzie nowe, ale korzenie pozostaną na miejscu

Ilona Ostrowska przyznała, że nowe odcinki zachowają klimat, za który widzowie pokochali "Ranczo".

Trudno trzymać język za zębami oczywiście, ale ja go chcę trzymać, ponieważ pracujemy na bazie scenariusza, który jeszcze napisał autor poprzednich transzy. W związku z tym jakość jest fajna bardzo, bardzo się ten scenariusz zmieni, bardzo jest wojowniczy, i tu już dodam: "pomidor".

Dziennikarz zapytał też Ostrowską o udział w kultowym "Ranczu" Daniela Olbrychskiego. Nie szczędził przy tym aktorowi miłych słów.

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Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o jedno z wielkich nazwisk aktorów, który dołączył do obsady "Rancza", pana Daniela Olbrychskiego, który zasiądzie na kultowej ławeczce. Jak pani myśli, jak aktor z tak wielkim dorobkiem wpiszę się w to dzieło, które jest pewną całością i będzie pokazane w nowej odsłonie.

I w tym momencie wydarzyło się coś ciekawego. Lucy z "Rancza" odpowiedziała zgrabnie, choć nie do końca na temat legendarnego aktora.

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Zapraszam państwa do oglądania jesienią serialu! Myślę, że będzie dużo wypieków - oczywiście na policzkach - i będzie się fajnie to oglądało. Bo jesteśmy i działamy, za wiele się nie zmieniło, dalej ta lokomotywa jedzie.

O Olbrychskim nie padło z ust serialowej Lucy ani jedno słowo.

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Daniel Olbrychski traktowany po królewsku na planie "Rancza"