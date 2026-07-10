Znamy prawdę o Danielu Olbrychskim w "Ranczu". To wiemy o Ignacym Japyczu

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiemy o spin-offie?

Kultowy serial "Ranczo" wraca w nowej odsłonie, a fani z niecierpliwością czekają na oficjalny spin-off. Oryginalna produkcja TVP to bezdyskusyjny fenomen polskiej telewizji - komediowo-obyczajowa opowieść o losach mieszkańców fikcyjnej, podlaskiej wsi Wilkowyje, która przez lata bawiła miliony widzów i celnie punktowała nasze narodowe przywary. Osią fabuły były tam losy Amerykanki Lucy, która odziedziczyła dworek, oraz odwieczny konflikt braci bliźniaków: proboszcza i wójta.

Nowy projekt ma tchnąć w to uniwersum drugie życie, opierając się na scenariuszu, nad którym przed śmiercią pracował Andrzej Grembowicz. Akcja skupi się na dalszych losach znanych bohaterów, choć w obsadzie zabraknie kluczowych postaci, w tym Pawła Królikowskiego. Produkcja stawia na powrót uwielbianego klimatu - w planach są m.in. wątki polityczne, lokalne intrygi oraz, co najważniejsze, powrót słynnej ławeczki przed sklepem Więcławskiej, na której znów zasiądą lokalni filozofowie komentujący rzeczywistość.

Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było!

Daniel Olbrychski podbija "Ranczo". To wiemy o jego postaci

Gdy ogłoszono, że w serialu pojawi się Daniel Olbrychski, internauci nie kryli swojego oburzenia. Początkowo myśleli, iż ma zastąpić zmarłego Franciszka Pieczkę. Prawda okazała się jednak inna. Aktor zagra całkowicie nową postać. Daniel Olbrychski wcieli się w Ignacego Japycza - jednego z kuzynów Jana i Stanisława Japyczów. Mieli oni o nim nie wspominać przez brak regularnego kontaktu.

- To ukochany serial mój i mojej żony. Powtórki oglądamy cały czas i znajdujemy zawsze coś nowego i wspaniałego - powiedział w podcaście Olbrychski.

Ignacy Japycz miał wyjechać za młodu do Australii. Na razie nie wiadomo, czy w celach zawodowych czy prywatnych. Sam aktor stara się nie ujawniać szczegółów, ponieważ podpisali oni stosowne umowy. Wszyscy też obiecali, że do emisji nie powiedzą ani słowa.

Koledzy z planu jak Sylwester Maciejewski, Piotr Pręgowski i Bogdan Kalus, czyli serialowa ławeczka - ucieszyli się z nowego kolegi na planie. Są już po pierwszych wspólnych zdjęciach.

- Największa frajda jest w tym, że trzecia ikona polskiego kina będzie siedziała z nami na ławce - skomentował Bogdan Kalus w "Ranczo - podcast z planu serialu".

30