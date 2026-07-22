Anna Mucha dźwiga siaty na zakupach z partnerem. Kobieta niezależna!

Naturalna Anna Mucha na zakupach

Anna Mucha od lat kojarzy się z silną osobowością. Jest taka nie tylko w wywiadach i programach telewizyjnych, ale też w codziennym życiu. Aktorka stawia na pewność siebie i naturalność, co pokazuje choćby jej wygląd. Anna Mucha od lat nie farbuje włosów i nie wstydzi się pokazywać siwizny na głowie.

Jest to oznaka mojej dojrzałości, mojej samoświadomości, mojego spełnienia, mojego poczucia akceptacji upływu czasu i własnego ciała i zmian. Jestem kobietą doświadczoną, dojrzałą, soczystą - tak kilka lat temu w mediach społecznościowych Anna Mucha tłumaczyła, dlaczego nie farbuje włosów.

Siwe włosy widać także na zdjęciach z ostatniego wyjścia na zakupy. Ania spięła włosy, wskoczyła w zwiewną czerwono-fioletową sukienkę, a następnie razem z wieloletnim parterem Jakubem Wonsem ruszyła do warzywniaka.

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Gwiazda niesie torby i prowadzi psa

Tradycjonalistom mogłoby się wydawać, że to właśnie ukochany Anny Muchy będzie niósł torby z zakupami. Nic z tych rzeczy. Gwiazda sama dzielnie dźwigała siatkę, jednocześnie pilnując pupila. I nie była tym oburzona. Patrząc na jej minę w momencie, gdy partner postanowił wziął od niej zakupione produkty, można nawet pomyśleć, że wcale nie była chętna, aby je oddać. Zdjęcia z wypadu na bazar można zobaczyć w galerii w tym artykule.

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Kim jest partner Anny Muchy?

Jakub Wons to aktor, reżyser teatralny i dubbingowy oraz scenarzysta. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Występował w serialach i spektaklach teatralnych, a także użyczał głosu bohaterom filmów i animacji. Jest synem aktora Grzegorza Wonsa.