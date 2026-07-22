Anna Mucha dźwiga siaty na zakupach z partnerem. Kobieta niezależna!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-22 5:30

Anna Mucha jest kobietą silną i niezależną, a pokazuje to nawet zwykłe wyjście na zakupy do warzywniaka. Obok aktorki był jej ukochany Jakub Wons, ale ona sama niosła ciężką torbę. Dodatkowo prowadziła psa na smyczy. Gwiazda "M jak miłość" raczej nie jest kobietą, która oczekuje od mężczyzny, by traktował ją jak księżniczkę.

Naturalna Anna Mucha na zakupach

Anna Mucha od lat kojarzy się z silną osobowością. Jest taka nie tylko w wywiadach i programach telewizyjnych, ale też w codziennym życiu. Aktorka stawia na pewność siebie i naturalność, co pokazuje choćby jej wygląd. Anna Mucha od lat nie farbuje włosów i nie wstydzi się pokazywać siwizny na głowie.

Jest to oznaka mojej dojrzałości, mojej samoświadomości, mojego spełnienia, mojego poczucia akceptacji upływu czasu i własnego ciała i zmian. Jestem kobietą doświadczoną, dojrzałą, soczystą - tak kilka lat temu w mediach społecznościowych Anna Mucha tłumaczyła, dlaczego nie farbuje włosów.

Siwe włosy widać także na zdjęciach z ostatniego wyjścia na zakupy. Ania spięła włosy, wskoczyła w zwiewną czerwono-fioletową sukienkę, a następnie razem z wieloletnim parterem Jakubem Wonsem ruszyła do warzywniaka.

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Gwiazda niesie torby i prowadzi psa

Tradycjonalistom mogłoby się wydawać, że to właśnie ukochany Anny Muchy będzie niósł torby z zakupami. Nic z tych rzeczy. Gwiazda sama dzielnie dźwigała siatkę, jednocześnie pilnując pupila. I nie była tym oburzona. Patrząc na jej minę w momencie, gdy partner postanowił wziął od niej zakupione produkty, można nawet pomyśleć, że wcale nie była chętna, aby je oddać. Zdjęcia z wypadu na bazar można zobaczyć w galerii w tym artykule.

Anna Mucha w kolorowej sukience niesie torbę z zakupami i prowadzi psa. Obok Jakub Wons. Szczegóły na łamach SE.
Galeria zdjęć 35

Kim jest partner Anny Muchy?

Jakub Wons to aktor, reżyser teatralny i dubbingowy oraz scenarzysta. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Występował w serialach i spektaklach teatralnych, a także użyczał głosu bohaterom filmów i animacji. Jest synem aktora Grzegorza Wonsa. 

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Anna Mucha