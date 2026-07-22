Rodowicz chce rozpieszczać Lewandowskiego. Nie uwierzycie, co mu obiecuje. Ania nie będzie zadowolona

Maryla Rodowicz jest świetną gospodynią domową. A przy okazji wielką fanką sportu. W swoim domu miała już okazję gościć Igę Świątek (25 l.) oraz Annę Lewandowską (37 l.). Teraz ma chrapkę na jej męża. Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski zapoznali się ostatnio na planie projektu, o którym nie mogą jeszcze mówić. Według plotek chodzi o wspólną reklamę, ale prawdy dowiemy się zapewne już niedługo.

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Rodowicz komentuje transfer Lewandowskiego do Chicago

Maryla śledzi karierę Lewego i doskonale wie, że od kilku dni przebywa on już w Ameryce, bo tam będzie teraz grał. Na razie gwiazdor piłki nożnej mieszka ponoć w hotelu i jeszcze nie ma przy sobie swoich bliskich, którzy na razie zostali w Barcelonie. - Wydaje mi się, że Robert może się czuć w Chicago samotny bez rodziny. Oczywiście, jak będzie w Polsce, zapraszam go do siebie - mówi nam Maryla Rodowicz, która uwielbia gości i nie pozwala, by ktokolwiek wyszedł od niej głodny. Roberta Lewandowskiego postarałaby się rozpieścić swoimi popisowymi daniami.

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Maryla zaserwuje Lewemu placki i... kawior

Gdyby mnie odwiedził... Hmmm, co ja bym mu mogła przygotować? Myślę, że pierogi, kluski i placki ziemniaczane. Na przykład chrupiące, cieniutkie placki z czerwonym kawiorem. Mniam

- mówi nam Maryla Rodowicz.

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Ania Lewandowska, pilnująca na co dzień diety męża, pewnie nie byłaby zadowolona z takiej ilości glutenu..

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Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"