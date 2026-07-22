Nie żyje kolejna aktorka ze "Świata według Kiepskich". Grała też w "Ojcu Mateuszu"

W ostatnich latach fani "Świata według Kiepskich" muszą żegnać się z gwiazdami wielkiego serialowego przeboju. Kiedy zmarła grająca Halinkę Kiepską Marzena Kipiel-Sztuka płakało pół Polski. Widzowie smucą się zawsze na wieść o odejściu osoby, która w rodzinie Kiepskich pokazywała się jedynie okazjonalnie.

Zmarła Irena Dudzińska, ceniona aktorka teatralna i telewizyjna, która przez dekady była związana z najważniejszymi scenami w Polsce. O jej śmierci poinformowali bliscy oraz przyjaciele z Teatru Polskiego w Poznaniu. Artystka miała 85 lat.

Informacja o odejściu aktorki dotarła do mediów w poniedziałek 20 lipca 2026 roku. Irena Dudzińska zmarła 18 lipca. Przez lata swojej kariery współpracowała z wieloma teatrami, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny.

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Poruszające pożegnanie aktorki

Przyjaciele z Teatru Polskiego w Poznaniu opublikowali pożegnali aktorkę na Facebooku. Nie zabrakło przy tym tytułów kultowych spektakli, w których Irena Dudzińska zagrała.

Zmarła Irena Dudzińska. Aktorka była związana z Teatrem Polskim w Poznaniu w latach 1988–1995. Wystąpiła na naszej scenie w przedstawieniach: "Małżeństwo Marii Kowalskiej, "W Kraju Kłamczuchów", "Bój się Boya", "Wyzwolenie", "Król umiera, czyli ceremonie", "Zęby 2", "Komedyja Lopesa starego ze Spirydonem", "Nasze miasto", "Juliusz Cezar", "Antygona", "Pan Jowialski". Na scenę Teatru Polskiego wróciła jako Maria w spektaklu "Józef i Maria". Za tę rolę otrzymała nagrodę aktorską podczas 11. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona". Serdecznie współczujemy straty rodzinie i bliskim.

Informację o śmierci Ireny Dudzińskiej podał także portal e-teatr oraz przyjaciele związani ze scenami, na których występowała.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatr Polski w Poznaniu od 1875, Wrocławski Teatr Współczesny i Teatr Nowy Poznań. Teatr był Jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie.

Kariera Ireny Dudzińskiej

Irena Dudzińska urodziła się 15 grudnia 1940 roku w Warszawie. Pierwsze kroki na scenie stawiała w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W kolejnych latach występowała również na scenach w Jeleniej Górze, Poznaniu i Wrocławiu, zdobywając uznanie publiczności oraz środowiska teatralnego.

Choć największe sukcesy odnosiła na deskach teatrów, widzowie mogli oglądać ją także na ekranie. Aktorka pojawiała się w popularnych serialach, m.in. w "Pierwszej miłości", "Fali zbrodni", "Ojcu Mateuszu" oraz "Świecie według Kiepskich". Były to głównie role epizodyczne, jednak dzięki nim stała się rozpoznawalna dla telewizyjnej publiczności.

Ostatnie pożegnanie Ireny Dudzińskiej odbędzie się 28 lipca o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Tych "Kiepskich" nie ma już z nami

"Świat według Kiepskich" pożegnał już ponad artystów. Wśród nich są aktorzy, wcielający się w role pierwszoplanowe, a także epizodyczne. Z obsadą "Świata według Kiepskich" w ostatnich latach pożegnali się m.in.: Marzena Kipiel-Sztuka, Krzysztof Kiersznowski, Piotr Machalica, Zofia Czerwińska, Maciej Zabielski, Jerzy Cnota, Zuzanna Helska, Wojciech Skibiński, Kazimierz Ostrowicz, Bronisław Cieślak, Andrzej Buszewicz, Łucja Burzyńska, Krystyna Feldman, Bohdan Smoleń, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski.

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