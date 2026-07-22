Potrącenie 12-latka w Siemianowicach Śląskich

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Siemianowicach Śląskich na ulicy Traugutta, tuż przy wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów. Z pierwszych informacji zebranych przez śledczych wynika, że kierujący pojazdem marki Audi nie przepuścił 12-latka, który jechał na rowerze, i w efekcie doprowadził do potrącenia.

Chłopiec został ranny w nogę, co wymagało interwencji lekarzy i ostatecznie trafił do placówki medycznej. Osoba prowadząca Audi postanowiła jednak nie czekać na przyjazd karetki i policji. Mężczyzna po prostu odjechał, pozostawiając ofiarę.

Policja od razu zabrała się za ustalanie tożsamości kierowcy. Szybko zidentyfikowano sprawcę, którym okazał się 34-letni obywatel Chorzowa. Mundurowi namierzyli też jego pojazd zaparkowany na terenie jednej z prywatnych posesji.

Po zatrzymaniu mężczyzny śledczy dokonali odkrycia, które nadało sprawie nowy wymiar. Okazało się bowiem, że 34-latek wsiadł za kółko, łamiąc tym samym nałożony na niego sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Sprawca wypadku złamał zakaz sądowy

Dzień po wypadku 34-letni sprawca został oficjalnie oskarżony o spowodowanie zdarzenia drogowego, a jego ucieczka z miejsca potrącenia 12-latka dodatkowo komplikuje sprawę.

Mężczyzna odpowie przed sądem również za złamanie zakazu kierowania pojazdami. Za zignorowanie tego wyroku oraz spowodowanie wypadku grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich nałożyła na niego dozór policyjny, a o jego ostatecznym losie zadecyduje sąd.

Policja zwraca uwagę kierowcom i rowerzystom

Funkcjonariusze apelują o wzmożoną uwagę na drogach, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych.

Podkreślają również, że oddalenie się z miejsca wypadku nie zwalnia z odpowiedzialności, a wręcz zaostrza sankcje karne dla sprawców.

Dodatkowo stróże prawa przypominają rowerzystom o bezpieczeństwie i zakładaniu kasków. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 3 czerwca, każda osoba poniżej 16. roku życia musi mieć kask podczas jazdy na rowerze, e-hulajnodze oraz innych osobistych środkach transportu.