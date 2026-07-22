Wjechał w 12-latka na przejeździe dla rowerów i uciekł. Szybko wyszło na jaw, co 34-latek miał na sumieniu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-22 10:24

Dziecko prawidłowo przemieszczało się po oznakowanym przejeździe dla rowerów, gdy nagle zostało uderzone przez kierowcę Audi. Mężczyzna nie zatrzymał się, by pomóc rannemu 12-latkowi, tylko odjechał z miejsca zdarzenia. Służby szybko odnalazły sprawcę i okazało się, że 34-latek nie miał prawa prowadzić samochodu.

Mężczyzna siedzący naprzeciwko policjanta w biurze. O potrąceniu 12-latka w Siemianowicach przeczytasz na SE.
Autor: KMP Siemianowice Śl./ Materiały prasowe

Potrącenie 12-latka w Siemianowicach Śląskich

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Siemianowicach Śląskich na ulicy Traugutta, tuż przy wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów. Z pierwszych informacji zebranych przez śledczych wynika, że kierujący pojazdem marki Audi nie przepuścił 12-latka, który jechał na rowerze, i w efekcie doprowadził do potrącenia.

Chłopiec został ranny w nogę, co wymagało interwencji lekarzy i ostatecznie trafił do placówki medycznej. Osoba prowadząca Audi postanowiła jednak nie czekać na przyjazd karetki i policji. Mężczyzna po prostu odjechał, pozostawiając ofiarę.

Policja od razu zabrała się za ustalanie tożsamości kierowcy. Szybko zidentyfikowano sprawcę, którym okazał się 34-letni obywatel Chorzowa. Mundurowi namierzyli też jego pojazd zaparkowany na terenie jednej z prywatnych posesji.

Po zatrzymaniu mężczyzny śledczy dokonali odkrycia, które nadało sprawie nowy wymiar. Okazało się bowiem, że 34-latek wsiadł za kółko, łamiąc tym samym nałożony na niego sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Potrącenie 12-latka na przejściu w Siemianowicach Śląskich
Galeria zdjęć 4

Sprawca wypadku złamał zakaz sądowy

Dzień po wypadku 34-letni sprawca został oficjalnie oskarżony o spowodowanie zdarzenia drogowego, a jego ucieczka z miejsca potrącenia 12-latka dodatkowo komplikuje sprawę.

Mężczyzna odpowie przed sądem również za złamanie zakazu kierowania pojazdami. Za zignorowanie tego wyroku oraz spowodowanie wypadku grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich nałożyła na niego dozór policyjny, a o jego ostatecznym losie zadecyduje sąd.

Policja zwraca uwagę kierowcom i rowerzystom

Funkcjonariusze apelują o wzmożoną uwagę na drogach, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych.

Podkreślają również, że oddalenie się z miejsca wypadku nie zwalnia z odpowiedzialności, a wręcz zaostrza sankcje karne dla sprawców.

Dodatkowo stróże prawa przypominają rowerzystom o bezpieczeństwie i zakładaniu kasków. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 3 czerwca, każda osoba poniżej 16. roku życia musi mieć kask podczas jazdy na rowerze, e-hulajnodze oraz innych osobistych środkach transportu.

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć rodziny w Siemianowicach Śląskich. Histopatologia może dać od…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE