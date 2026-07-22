Papaluca zniknęła z Zawiercia. Jest nowa restauracja

Kolejna restauracja w województwie śląskim przeszła metamorfozę w programie „Kuchenne rewolucje”. Tym razem Magda Gessler pojawiła się w Zawierciu, gdzie swoją działalność prowadziła restauracja Papaluca.

Lokal przy ul. Niedziałkowskiego 27/3 pod koniec czerwca przechodził wielką zmianę. Ekipa programu zmieniła nie tylko wystrój restauracji, ale również jej nazwę, menu i sposób funkcjonowania.

Dziś rewolucja jest już zakończona. Papaluca oficjalnie przestała istnieć, a restauracja działa teraz jako Bistro Chrupki Jungto. Lokal ma już za sobą najważniejszy etap programu — finałową kolację, podczas której Magda Gessler sprawdziła efekty przeprowadzonej metamorfozy.

19 lipca Magda Gessler ponownie kontrolnie odwiedziła lokal. Jak wynika z relacji właściciela, restauracja przeszła wizytę śpiewająco. O zakończeniu rewolucji poinformowała również sama Magda Gessler w mediach społecznościowych.

- Dziękuję Ci Władku za wspólne odczuwanie...:))) I ten odcinek! Oraz wszystkie następne, to jest bardzo udana współpraca! Dobry zespół na planie to podstawa. (...) A Bistro Chrupki Jungto odebrane!! Próbujcie, Zawiercie zmiotło!!!

Właściciele restauracji podziękowali natomiast całej ekipie, która przez kilka dni pracowała nad zmianą lokalu. - Bez Was by tego miejsca nie było — napisali po zakończeniu rewolucji.

Od Pukawki do Papaluki, a teraz Bistro Chrupki Jungto

Historia lokalu przy ul. Niedziałkowskiego sięga czasów restauracji Pukawka. Latem 2022 roku jej miejsce zajęła Papaluca. Restauracja od początku była kojarzona przede wszystkim z plackami ziemniaczanymi. W menu znajdowały się jednak również dania kuchni polskiej i międzynarodowej.

Goście mogli zamówić m.in. żeberka, golonkę, śląską roladę, schabowego połączonego z karczkiem, tagliatelle z kurczakiem czy udon z kaczką.

Po „Kuchennych rewolucjach” koncepcja restauracji została jednak uporządkowana. Nowe Bistro Chrupki Jungto ma bardziej spójne menu i zupełnie nową kulinarną tożsamość.

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Co można zjeść po rewolucji Magdy Gessler?

Jedną z największych zmian jest nowa karta dań. W menu przygotowanym w ramach „Kuchennych rewolucji” znalazły się m.in.:

gazpacho z grzankami i aioli,

autorska solianka,

placki ziemniaczane w kilku odsłonach,

golonka Jungto,

naleśniki na prosecco z bitą śmietaną i owocami.

Oprócz dań przygotowanych na potrzeby programu restauracja serwuje również propozycje z codziennego menu. W karcie znajdziemy m.in. bulion, wodzionkę z gęsim smalcem, kotlet schabowy XXL, żeberka, makarony, sałatki, dania dla dzieci oraz desery.

Restauracja nadal oferuje także lunche dostępne od wtorku do piątku w godzinach 12–16.

W ostatnich dniach w menu lunchowym pojawiały się m.in. krem warzywny, zupa ogórkowa, czerwona zalewajka i zupa koperkowa. Na drugie danie goście mogli zamówić m.in. mielone gniazda z pieczarkami i wędzonym serem, sztukę mięsa z puree i mizerią, kurczaka orientalnego z ryżem czy panierowaną rybę z frytkami.

Codziennie dostępny jest także rosół oraz schabowy z ziemniakami i surówką jako danie dnia.

Restauracja już działa. Na odcinek trzeba poczekać

Mieszkańcy Zawiercia mogą już odwiedzać Bistro Chrupki Jungto i samodzielnie sprawdzać efekty wielkiej metamorfozy. Restauracja jest nieczynna w poniedziałki. Od wtorku do czwartku działa w godzinach 12–20, w piątki i soboty do godz. 22, a w niedziele od godz. 12 do 20.

Na telewizyjną premierę odcinka trzeba jednak jeszcze poczekać. Program z udziałem zawierciańskiej restauracji zostanie wyemitowany jesienią w TVN.

Dopiero wtedy widzowie zobaczą, jak wyglądała Papaluca przed wizytą Magdy Gessler, jakie problemy miała restauracja i jak dokładnie przebiegała kulinarna rewolucja.