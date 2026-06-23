Magda Gessler przyjedzie do Zawiercia. „Kuchenne Rewolucje” w Plackarni Papluca

Informację o tym, że w Zawierciu kręcony będzie nowy odcinek 33. sezonu „Kuchennych Rewolucji”, jako pierwszy podał portal „Zawierciańska – źródło warte uwagi”. Natomiast jak ustaliła redakcja "Super Expressu", miejscem wizyty Magdy Gessler będzie Plackarnia Papluca przy ul. Niedziałkowskiego.

Według naszych nieoficjalnych informacji Magda Gessler ma pojawić się w lokalu w poniedziałek, 22 czerwca. Godzina przyjazdu restauratorki nie jest znana. Następnie restauracja ma zostać zamknięta od wtorku do czwartku lub nawet do piątku. Ponowne otwarcie po zmianach ma nastąpić podczas pierwszego wakacyjnego weekendu.

Obecnie nie wiadomo, jakie zmiany zostaną wdrożone w lokalu oraz co nowego pojawi się w menu restauracji. Rewolucje pod okiem Magdy Gessler owiane są tajemnicą.

Zobaczcie, jak prezentuje się lokal wewnątrz:

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Popularny lokal w Zawierciu. Co można było zjeść w Papaluce?

Plackarnia Papaluca to dobrze znane miejsce na gastronomicznej mapie Zawiercia. Lokal cieszy się dużym zainteresowaniem klientów i może pochwalić się oceną 4,7 gwiazdki w Google przy ponad 900 opiniach. Ocena ta przy tak wielu opiniach świadczy o wysokiej jakości usług gastronomicznych.

Ceny w restauracji zaczynają się od kilkunastu złotych. Za tradycyjny bulion trzeba zapłacić około 16 zł, a śniadania kosztują od około 22–29 zł. W karcie znajdują się także sałatki w cenie około 40 zł oraz makarony i dania z ryżem od około 36 zł. Natomiast za tagliatelle z kurczakiem zapłacimy 36 zł, za burgery około 40–43 zł oraz frytki z dodatkami za 30–32 zł.

Wśród dań głównych znajdziemy m.in. śląską roladę z kluskami i modrą kapustą za około 56 zł, kaczkę sous-vide za 56 zł czy popularne żeberka serwowane w różnych wariantach w cenie około 57–61 zł. Dla większych głodomorów przygotowano także golonkę, której cena przekracza 70 zł, a w aktualnej ofercie dostawowej sięga około 90 zł. W menu nie brakuje również charakterystycznych placków ziemniaczanych, od których wywodzi się nazwa lokalu.

To nie pierwsza wizyta Magdy Gessler w okolicy

Magda Gessler już wcześniej przeprowadzała rewolucje w regionie. W 2013 roku odwiedziła restaurację Euforia w Ciągowicach koło Zawiercia, która po zmianach otrzymała nazwę „Spichlerz”. Dziś po tej rewolucji nie ma już śladu.

W ostatnich miesiącach słynna restauratorka pojawiła się również w Gliwicach i Chorzowie. Szczególnie głośno było o rewolucji w gliwickim lokalu Stara Polka. Mimo zmian ogromnych zmian wprowadzonych podczas programu restauracja nie odniosła sukcesu, a lokal "Bistro w Towarzystwie" został wystawiony na sprzedaż.

Czy zawierciańska Papluca okaże się kolejnym kulinarnym sukcesem Magdy Gessler? O tym przekonamy się już wkrótce, gdy lokal ponownie otworzy swoje drzwi dla gości po zakończeniu rewolucji.