Tragiczny wypadek w kopalni. Nie żyje 45-letni górnik

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-22 21:51

45-letni górnik zginął w poniedziałek (22.06) w katowickiej kopalni Murcki-Staszic – podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia.

Biała karetka Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z czerwono-niebieskimi pasami, zaparkowana przed budynkiem KWK Murcki-Staszic, gdzie doszło do tragicznego wypadku górniczego, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Kasia Zaremba/ Super Express
  • Do wypadku doszło w poniedziałek o godz. 18.39 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach.
  • 45-letni górnik został przygnieciony bryłą kamienia podczas wiercenia otworów strzałowych.
  • Mimo udzielonej pomocy lekarz stwierdził zgon o godz. 19.19.

Jak przekazała rzeczniczka PGG Ewa Grudniok, wypadek nastąpił o godzinie 18.39. - 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety, mimo udzielonej pomocy o godz. 19.19 lekarz stwierdził zgon – zrelacjonowała Grudniok. - Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną zmarłego – dodała.

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Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie – do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W 2025 r. w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.

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