Tragiczny wypadek w kopalni. Nie żyje 45-letni górnik

Do wypadku doszło w poniedziałek o godz. 18.39 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach.

45-letni górnik został przygnieciony bryłą kamienia podczas wiercenia otworów strzałowych.

Mimo udzielonej pomocy lekarz stwierdził zgon o godz. 19.19.

Jak przekazała rzeczniczka PGG Ewa Grudniok, wypadek nastąpił o godzinie 18.39. - 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety, mimo udzielonej pomocy o godz. 19.19 lekarz stwierdził zgon – zrelacjonowała Grudniok. - Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną zmarłego – dodała.

Czytaj też: Tragiczny finał akcji ratunkowej. 40-letni górnik nie żyje. Dramat po wstrząsie w kopalni

Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie – do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W 2025 r. w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.