Zabrze: Szokujący atak z użyciem broni pneumatycznej

Do tragicznych scen doszło w minionym tygodniu na terenie dzielnicy Mikulczyce. Opublikowane przez policję wideo ukazuje bezwzględność napastnika, który zadawał ciosy 21-latkowi i bezlitośnie strzelał z pistoletu pneumatycznego.

Kilkukrotnie pociągnął za spust z bliskiej odległości, używając broni również jako twardego narzędzia do bicia bezbronnego mężczyzny.

– Napastnik zaatakował swoją ofiarę, zadając jej uderzenia i oddając w jej kierunku strzały z broni pneumatycznej. W wyniku ataku 21-latek doznał obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od gałki ocznej – przekazał asp. Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Sprawca szybko zatrzymany. Miał już problemy z prawem

Funkcjonariusze policji niezwłocznie podjęli działania operacyjne, co doprowadziło do sprawnego zatrzymania 20-letniego oprawcy. Zebrane informacje wykazały, że młody agresor był doskonale znany organom ścigania z wcześniejszych przewinień, takich jak chociażby uczestnictwo w bójce.

Sąd, po rozpatrzeniu wniosku prokuratury, postanowił izolować mężczyznę od społeczeństwa na trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Przedstawiono mu zarzuty uszkodzenia ciała, ale dokładna treść oskarżenia zostanie ukształtowana dopiero po uzyskaniu fachowej opinii lekarskiej na temat ran odniesionych przez 21-latka.

Motywy tego niezwykle brutalnego pobicia pozostają w sferze domysłów. Funkcjonariusze starają się wyjaśnić, co pchnęło 20-latka do tak okrutnego czynu oraz czy uczestnicy zdarzenia mieli ze sobą wcześniejszy kontakt. Do tej pory nie udało się zabezpieczyć pistoletu pneumatycznego wykorzystanego podczas napaści. Agresor oczekuje na proces w trzymiesięcznym areszcie.