Koszmar w Zabrzu. Strzelał w twarz 21-latkowi, pocisk zatrzymał się centymetr od oka

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-22 12:13

Przerażające wydarzenia miały miejsce na jednej z ulic w Zabrzu, gdzie 20-letni mężczyzna bezlitośnie zaatakował młodszego kolegę, strzelając do niego z broni pneumatycznej. Jeden z wystrzelonych pocisków utknął zaledwie ułamek cala od oka poszkodowanego. Zdarzenie zostało uwiecznione na kamerach monitoringu, a agresor najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami po decyzji sądu.

Mężczyzna w czerwonej koszulce, zakuty w kajdanki, w asyście policjanta. Zdjęcie ilustruje aresztowanie sprawcy ataku w Zabrzu. Więcej szczegółów na temat strzelaniny w Zabrzu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KMP Zabrze/ Materiały prasowe

Zabrze: Szokujący atak z użyciem broni pneumatycznej

Do tragicznych scen doszło w minionym tygodniu na terenie dzielnicy Mikulczyce. Opublikowane przez policję wideo ukazuje bezwzględność napastnika, który zadawał ciosy 21-latkowi i bezlitośnie strzelał z pistoletu pneumatycznego.

Kilkukrotnie pociągnął za spust z bliskiej odległości, używając broni również jako twardego narzędzia do bicia bezbronnego mężczyzny.

– Napastnik zaatakował swoją ofiarę, zadając jej uderzenia i oddając w jej kierunku strzały z broni pneumatycznej. W wyniku ataku 21-latek doznał obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od gałki ocznej – przekazał asp. Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Sprawca szybko zatrzymany. Miał już problemy z prawem

Funkcjonariusze policji niezwłocznie podjęli działania operacyjne, co doprowadziło do sprawnego zatrzymania 20-letniego oprawcy. Zebrane informacje wykazały, że młody agresor był doskonale znany organom ścigania z wcześniejszych przewinień, takich jak chociażby uczestnictwo w bójce.

Sąd, po rozpatrzeniu wniosku prokuratury, postanowił izolować mężczyznę od społeczeństwa na trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Przedstawiono mu zarzuty uszkodzenia ciała, ale dokładna treść oskarżenia zostanie ukształtowana dopiero po uzyskaniu fachowej opinii lekarskiej na temat ran odniesionych przez 21-latka.

Motywy tego niezwykle brutalnego pobicia pozostają w sferze domysłów. Funkcjonariusze starają się wyjaśnić, co pchnęło 20-latka do tak okrutnego czynu oraz czy uczestnicy zdarzenia mieli ze sobą wcześniejszy kontakt. Do tej pory nie udało się zabezpieczyć pistoletu pneumatycznego wykorzystanego podczas napaści. Agresor oczekuje na proces w trzymiesięcznym areszcie.

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