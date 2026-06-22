Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Ciężarówka wjechała w pojazd drogowców

Dramatyczna sytuacja rozegrała się w poniedziałek 22 czerwca tuż przed godziną 3.00 w nocy. Na 219. kilometrze autostrady A4, w okolicach miejscowości Rzędziwojowice pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg, doszło do tragicznego incydentu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że potężny samochód ciężarowy uderzył z ogromnym impetem w auto dostawcze zaparkowane na pasie jezdni. Zniszczony pojazd należał do ekipy technicznej, która wykonywała w tamtym rejonie zaplanowane prace konserwacyjne związane z codziennym utrzymaniem trasy szybkiego ruchu.

Niestety, w wyniku tej potężnej kolizji jedna osoba zginęła na miejscu. Mimo podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów przystąpili do szczegółowego badania przyczyn i przebiegu tej tragedii.

Zablokowana autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Policja wyznaczyła objazdy

To zdarzenie doprowadziło do całkowitego paraliżu ruchu na jezdni w stronę Wrocławia. Podróżujący od strony Katowic muszą opuścić autostradę na węźle Opole Zachód, skąd ruch kierowany jest oficjalnym objazdem drogą krajową nr 46. Następnie pojazdy poruszają się drogą krajową nr 94, by móc powrócić na trasę szybkiego ruchu dopiero na węźle Brzeg.

W rejonie wypadku nieustannie pracują zastępy straży pożarnej, ekipy ratownictwa medycznego, policjanci oraz pracownicy służb autostradowych. Odpowiednie jednostki zajmują się dokładnym zabezpieczeniem zniszczonego terenu oraz na bieżąco gromadzą materiał dowodowy niezbędny do odtworzenia dokładnego przebiegu zdarzenia.

Kierujący pojazdami muszą przygotować się na potężne opóźnienia, które mogą potrwać wiele godzin. Przedstawiciele służb proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie objazdów oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych komend. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji, o której godzinie śląski fragment autostrady A4 zostanie ponownie otwarty dla ruchu, dlatego warto na bieżąco monitorować policyjne komunikaty.