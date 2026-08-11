Chwile grozy w aquaparku! "Rwąca Rzeka" zassała kąpiącego się 7-latka

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-11 7:25

Przerażające wydarzenia w parku wodnym w Częstochowie. Siedmioletni chłopiec, bawiąc się na „Rwącej Rzece”, został zassany przez jedną z dysz. Szczęśliwie krewny szybko zauważył, co się święci, i wezwał na pomoc ratownika. Obsługa niezwłocznie wyłączyła urządzenie. Dziecko z potężnymi zasinieniami trafiło pod opiekę lekarzy, a sprawą zajęła się policja.

Ludzie kąpiący się w basenie zewnętrznym Parku Wodnego w Częstochowie. O wypadku 7-latka przeczytasz na SE.
Autor: MOSIR.pl/ Facebook

Siedmiolatek zassany przez dyszę w Częstochowie

Niebezpieczny incydent rozegrał się 6 sierpnia na terenie parku wodnego przy ulicy Dekabrystów w Częstochowie. Krótko po godzinie 17, w trakcie zabawy na jednej z basenowych atrakcji, siedmioletni chłopiec został nagle zassany przez silną dyszę.

Według policyjnych ustaleń, maluch przebywał w obiekcie w towarzystwie swoich bliskich. W pewnej chwili jeden z członków rodziny dostrzegł śmiertelne zagrożenie i natychmiast zaalarmował pobliskiego ratownika.

Ten z kolei błyskawicznie wezwał obsługę, która wyłączyła pompę, pozwalając na wyswobodzenie przerażonego dziecka. Chłopiec miał zasinienia na lewej stronie ciała. Karetka pogotowia przewiozła go do częstochowskiego szpitala na szczegółowe badania.

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– Jeden z członków rodziny, widząc sytuację i wołając o pomoc, zaalarmował ratownika. Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione – przekazała redakcji ESKI st. asp. Marlena Leszczniak, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu tych wydarzeń. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu znajdujących się na terenie pływalni. Sprawę bada jeden z lokalnych komisariatów policji.

Częstochowski aquapark wyłączył niebezpieczną atrakcję

Do wypadku doszło w popularnej strefie „Rwącej Rzeki”, dostępnej dla gości od czasu remontu obiektu w 2011 roku. Mateusz Wierzbicki, kierujący częstochowskim Parkiem Wodnym, potwierdza trwające postępowanie wyjaśniające.

– Na tym etapie nie chcemy przesądzać o przyczynie ani przebiegu zdarzenia – podkreślił w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

Szef obiektu zaznacza, że „Rwąca Rzeka” od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, a tylko tego lata korzystały z niej tysiące kąpiących się. Atrakcja ma być rzekomo regularnie serwisowana i poddawana rutynowym kontrolom technicznym.

Ponadto wokół basenu rozmieszczono tablice informacyjne z regulaminem, przypominające o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od krawędzi.

Mateusz Wierzbicki: „Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas najważniejsze”

Tuż po groźnym incydencie władze parku wodnego podjęły decyzję o całkowitym wyłączeniu „Rwącej Rzeki” z użytku dla klientów.

– Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas najważniejsze – przekazał "TVN24" Mateusz Wierzbicki. Jak dodał, po zakończeniu czynności wyjaśniających obiekt przeanalizuje ich ustalenia i w razie potrzeby podejmie dodatkowe działania mające zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

Na ten moment przyczyny tego wstrząsającego wypadku z udziałem 7-latka pozostają niejasne. Ostateczne światło na sprawę ma rzucić trwające dochodzenie częstochowskiej policji.

MOSiR w Częstochowie na zdjęciach:

MOSiR Częstochowa
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