Ciało 59-latka znalezione w studni w Cygance

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 czerwca, około godziny 11.45. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny w studni znajdującej się na terenie miejscowości Cyganka w gminie Panki. Ciało ujawniono na dnie, wiadomo już, że studnia nie była zabezpieczona.

Informację o tragicznym odkryciu przekazali sąsiedzi. Na miejsce skierowano policjantów, którzy przeprowadzili wstępne czynności i ustalili tożsamość zmarłego.

– W niedzielę 21 czerwca około godziny 11.45 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny w studni na terenie miejscowości Cyganka w gminie Panki. Informację o zdarzeniu przekazali sąsiedzi zmarłego. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że odnaleziony w studni mężczyzna to 59-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Z ustaleń wynika, że ostatni kontakt z nim rodzina miała dzień wcześniej – przekazał podkom. Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuckiej policji.

Policja: nic nie wskazuje na udział osób trzecich

Jak poinformował rzecznik policji, wstępne ustalenia oraz okoliczności zdarzenia nie wskazują, aby do śmierci 59-latka przyczyniły się inne osoby. Wiadomo też, że mężczyzna po raz ostatni miał być widziany w sobotę, 20 czerwca.

– Wstępne ustalenia oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia nie wskazują na to, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Sprawą zajmują się kryminalni z Krzepic – dodał podkom. Raczyński.

Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tragedii, w tym to, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w niezabezpieczonej studni. Na obecnym etapie postępowania policja nie przekazuje informacji o możliwych przyczynach śmierci.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.