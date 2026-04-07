Ogień pojawił się na poddaszu

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do dyżurnego straży pożarnej w poniedziałek, 6 kwietnia około godziny 18:47. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Kłobucka oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości.

Jak przekazał Łukasz Tasarz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku, ogień objął poddasze nieużytkowe murowanego domu o wymiarach około 10 na 5 metrów i wysokości 7 metrów.

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogła być nieszczelność komina, od której ogień pojawił się na poddaszu. Płomienie bardzo szybko rozprzestrzeniły się na strych i konstrukcję dachu, a po chwili zaczęły przedostawać się także do części mieszkalnej budynku.

Gdy strażacy dotarli na miejsce kilka minut po zgłoszeniu, cały dach był już objęty ogniem. Ratownicy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się pożaru.

To, czego nie zniszczył ogień, zostało poważnie uszkodzone podczas działań gaśniczych prowadzonych przez strażaków.

Właściciel zdołał uciec

W chwili wybuchu pożaru w domu znajdował się 44-letni właściciel posesji – pan Adam, który mieszkał tam samotnie. Mężczyzna zdołał samodzielnie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Był jednak w silnym stresie, co utrudniało ratownikom zebranie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.

Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Pankach, jedna osoba została poszkodowana. Dzięki szybkiej akcji strażaków ogień nie przeniósł się na inne zabudowania znajdujące się na posesji.

Stracił cały dorobek życia

Niestety mimo szybkiej reakcji służb po dojeździe naszych zastępów zastaliśmy cały budynek objęty ogniem. Straty dla właściciela są ogromne.

Pożar doszczętnie zniszczył znaczną część domu oraz znajdującego się w nim wyposażenia. W wyniku tragedii 44-letni mężczyzna stracił niemal cały swój dobytek - przekazała OSP Panki.

Sąsiedzi postanowili pomóc poszkodowanemu i uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy, która ma pomóc mu wrócić do normalnego życia. Celem jest zebranie 160 tysięcy złotych na odbudowę domu i najpotrzebniejsze rzeczy.

Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, mężczyzna mieszkał tam samotnie i bez wsparcia innych osób może mieć ogromne trudności z poradzeniem sobie po tej tragedii.

Do tej pory udało się zebrać ponad 3 tysiące złotych, jednak potrzeby są znacznie większe. Link do zbiórki jest dostępny tutaj.