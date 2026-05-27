Kim jest Sara Bejlek? Za rywalką Igi Świątek obyczajowy skandal z ojcem i trenerem! Miała 16 lat

Miała 16 lat, gdy wybuchła afera z jej ojcem i trenerem. Kim jest Sara Bejlek, rywalka Igi Świątek?
Sara Bejlek to najbliższa rywalka Igi Świątek, co wyjaśnia rosnące zainteresowanie jej karierą. Będzie to ich pierwsze starcie, a kibice w Polsce nie mieli zbyt wielu okazji, by poznać lepiej utalentowaną 20-letnią Czeszkę. Tak naprawdę większość z nich może ją pamiętać przede wszystkim z obyczajowego skandalu, który wybuchł, gdy miała 16 lat.
Tenisowy świat usłyszał na dobre o Bejlek w 2022 roku. To wtedy po raz pierwszy w karierze awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju, przechodząc kwalifikacje US Open. Ten spektakularny sukces przyćmiła jednak kontrowersyjna reakcja jej ojca i trenera, za którą znaleźli się w ogniu krytyki.
Po ostatniej piłce decydującego meczu świętująca 16-latka podbiegła do swojego boksu, a kamery zarejestrowały ich radość. Ta była jednak niecodzienna - najpierw tata Jaroslav kilkanaście razy klepnął ją w pośladki, a następnie pocałował w usta, po czym podobnie zachował się trener Jakub Kahoun. Świat tenisa momentalnie się oburzył.
To była spontaniczna reakcja całego zespołu. Byliśmy szczęśliwi. Niektórym może się to jednak wydawać niezrozumiałe i niewłaściwe. Przedyskutowaliśmy to z całym zespołem. Taka sytuacja się więcej nie powtórzy - tłumaczyła się później Bejlek.
- Tata to tata i zawsze nim będzie. Z kolei trenera znam od 8. roku życia. Nakleja mi taśmy, masuje. Gdyby coś podobnego wydarzyło się w Czechach, to nikt nie zwróciłby na to uwagi, ale jesteśmy w USA i wszyscy to komentują - podkreślała. Poniżej prezentujemy omawiane nagranie.
W 2026 roku przełom i życiowy sukces
Głośna afera obyczajowa nie wybiła jednak młodej zawodniczki z obranej drogi do światowej czołówki. Dziś w wieku 20 lat jest już 35. tenisistką rankingu WTA, a w lutym wygrała prestiżowy turniej rangi WTA 500 w Abu Zabi, do którego przebijała się przez kwalifikacje. Niewykluczone, że już wkrótce będzie w gronie 32 rozstawionych, najlepszych zawodniczek, np. podczas Wimbledonu.
Do tej pory Sara Bejlek grała tylko z jedną Polką. W 2020 roku przegrała w dwóch setach z Mają Chwalińską w challengerze w Pradze, z kolei w ubiegłym roku zrewanżowała się jej w półfinale turnieju WTA 125 we włoskiej miejscowości Rende (6:3, 6:2). Mamy nadzieję, że po starciu z Igą Świątek ten bilans Czeszki z Polkami będzie wynosił 1-2. Początek meczu 2. rundy Roland Garros w środę, 27 maja, o godzinie 12:00.