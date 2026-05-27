Trump trafił do szpitala na serię badań! Już wszystko wiadomo. "To niemal pewne"

Ponad 30 lekarzy w "BMJ" alarmuje: niepokojące objawy u Donalda Trumpa stwarzają realne globalne zagrożenie dla świata.

Eksperci żądają natychmiastowego usunięcia go z urzędu, uznając go za psychicznie niezdolnego do prezydentury.

Mimo to, Donald Trump ogłosił, że po badaniach jest "idealnie zdrowy", bez ujawniania szczegółów. Sprawdź, co kryje się za sprzecznymi doniesieniami.

W połowie maja tego roku "British Medical Journal" opublikował apel ponad trzydziestu lekarzy, którzy wzywają, by Trumpa poddać szczegółowym badaniom, ponieważ z ich długotrwałych obserwacji wynika, że jako głowa wielkiego mocarstwa może stanowić realne zagrożenie dla całego świata. Sygnatariusze listu twierdzą, że zachowanie Trumpa w ciągu ostatniego roku wykazało "obiektywnie obserwowalne oznaki poważnego zagrożenia zdrowotnego". Specjaliści podali przykłady "znacznego pogorszenia funkcji poznawczych, epizodów pozornej senności podczas ważnych wystąpień publicznych, poważnego upośledzenia osądu i kontroli impulsów oraz znacznej utraty samokontroli, a także wzniosłe i urojeniowe przekonania, w tym twierdzenia o nieomylności, wyobrażenia o sobie jako o papieżu sugerujące boską misję".

"Trump niezdolny do pełnienia urzędu prezydenta"

Lekarze domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa ze stanowiska, bo według nich stanowi wyraźne i bezpośrednie zagrożenie dla całego świata. "Naszym zdaniem Donald J. Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych i że należy jak najszybciej podjąć kroki w celu usunięcia go z urzędu". Henry David Abraham, emerytowany profesor psychiatrii w Tufts University School of Medicine, powiedział dla "BMJ", że to, co motywuje teraz grupę lekarzy, to narastanie objawów psychiatrycznych u osoby, która ma wyłączne prawo do użycia broni jądrowej i grozi ludobójstwem przeciwnikowi w czasie wojny".

Tymczasem we wtorek, 26 maja, na platformie Truth Social Donald Trump, który za nieco ponad dwa tygodnie skończy 80 lat, napisał, że właśnie przeszedł okresowe badania i jest "idealnie". To trzecie takie badania prezydenta w ostatnich 13 miesiącach. "Właśnie skończyłem przeprowadzane co pół roku badanie lekarskie w Walter Reed Military Medical Center. Wszystko wyszło IDEALNIE. Dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi! Wracam do Białego Domu" - napisał. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Stacja CNN orzekła, że lekarze w oficjalnym podsumowaniu badań "niemal na pewno stwierdzą, że prezydent cieszy się doskonałym zdrowiem".

Trump nie zasypia podczas oficjalnych spotkań, tylko... zamyka oczy, by aktywnie słuchać

PAP przypomina, że kilka miesięcy temu u Trumpa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. Wśród lekarzy i opinii publicznej pojawiły się pytania np. o przyczynę zasinień widocznych na dłoniach Trumpa. Jego ludzie twierdzą, że to skutek zażywania aspiryny i witania się z dużą liczbą osób. Z kolei widoczną podczas spotkań senność prezydenta rzeczniczka Białego Domu tłumaczy tym, że Trump "zamyka oczy, by aktywnie słuchać".

PROF: MARKOWSKI: Trump jest niezdolny do pełnienia swojej funkcji