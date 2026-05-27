Izrael coraz ostrzej atakuje Liban. Iran oskarża USA o naruszenie zawieszenia broni

Izrael przeprowadził ponad 120 ataków powietrznych na Liban, co oznacza znaczącą eskalację konfliktu i jeden z najcięższych dni bombardowań.

Naloty pochłonęły życie 31 osób, w tym cywilów; Izrael rozszerza operacje lądowe, by odepchnąć Hezbollah od granicy.

Agencja Reutera informuje, że Izrael przeprowadził we wtorek ponad 120 ataków powietrznych na Liban. Był to jeden z najcięższych dni bombardowań od wielu tygodni. Libańskie źródła bezpieczeństwa, na które powołuje się Reuters mówią, że izraelskie ataki we wtorek dotknęły południowy i wschodni Liban. "W ostatnich godzinach zginęło 31 osób, a 40 zostało rannych. (...) W mieście Burdż al-Szamali w południowym Libanie zginęło 14 osób, w tym dwoje dzieci i trzy kobiety" - przekazała w środę (27 maja) rano państwowa agencja informacyjna NNA.

Izrael atakuje coraz głębiej w Libanie

Dziennik "L'Orient-le-Jour" zacytował komunikat Sił Obronnych Izraela. "Rozszerzamy operację lądową w Libanie. Armia operuje w sposób skoncentrowany poza linią obrony, tzw. żółtą linią, aby wyeliminować bezpośrednie zagrożenia, które ciążą nad obywatelami Państwa Izrael i nad żołnierzami". "Times of Israel" tłumaczy, że armia chce w ten sposób odepchnąć siły szyickiego Hezbollahu, działającego na południu Libanu, od północnej granicy Izraela.

Negocjacje pokojowe skazane na niepowodzenie?

Tymczasem Iran oskarża USA o naruszenie warunków zawieszenia broni, przeprowadzając ataki w prowincji Hormozgan na południu kraju. "Stany Zjednoczone dopuściły się rażącego naruszenia zawieszenia broni w regionie Hormozgan w ciągu ostatnich 48 godzin. (...) Iran uważa reżim USA za odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje tych agresywnych i nieuzasadnionych działań" - przekazał irański MSZ. Jak podkreśla PAP, nasilone izraelskie ataki nastąpiły na trzy dni przed planowanym spotkaniem libańskich i izraelskich delegacji wojskowych w Waszyngtonie, gdzie mają odbyć się bezpośrednie rozmowy pomiędzy tymi dwoma krajami.

