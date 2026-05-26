Urzędnicy skarbówki zderzyli się ze słoniem! Trzy osoby nie żyją

Trzy osoby zginęły po zderzeniu auta ze słoniem w Ugandzie. Ofiary to urzędnicy skarbówki

Tragiczny wypadek w Parku Narodowym Wodospadów Murchisona w północno-zachodniej Ugandzie! Samochód zderzył się ze słoniem przechodzącym przez drogę. Według lokalnej policji zginęły trzy osoby, a cztery kolejne zostały ranne. Jak podaje BBC, w aucie podróżowało siedmiu pracowników Uganda Revenue Authority, czyli ugandyjskiego urzędu skarbowego. Wracali z miasta Arua do stolicy kraju, Kampali. Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem podczas przejazdu przez teren parku narodowego. Policja poinformowała, że ranni zostali przewiezieni najpierw do pobliskiego szpitala, a później do Kampali, gdzie mają przejść dalsze leczenie. Służby nie podały informacji o stanie słonia.

Zderzenia z dzikimi zwierzętami nie są rzadkością w tej okolicy

Uganda Wildlife Authority, czyli urząd odpowiedzialny za ochronę przyrody, po wypadku zaapelował do kierowców o większą ostrożność podczas jazdy przez tereny chronione. W komunikacie przypomniano, że dzikie zwierzęta często przechodzą przez drogi przebiegające przez parki narodowe. Władze podkreślają, że kierowcy powinni zwalniać i zachować szczególną uwagę, zwłaszcza po zmroku. Na wielu trasach przecinających obszary chronione zwierzęta pojawiają się nagle, a kierowcy mają mało czasu na reakcję. Park Narodowy Wodospadów Murchisona jest jednym z największych i najpopularniejszych parków w Ugandzie. Żyją tam słonie, lwy, żyrafy, bawoły i hipopotamy. Przez część parku przebiegają drogi używane zarówno przez turystów, jak i mieszkańców regionu. Władze nie podały na razie szczegółów dotyczących dokładnych przyczyn wypadku. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Sonda Byliście kiedyś w Afryce na safari? Tak, było super Nie, ale chciałbym/-abym Nie, nie widzę tam siebie - dla mnie to trochę strach

At least three people were killed and four others injured yesterday evening after a vehicle collided with an elephant in Uganda’s Murchison Falls National Park according to officials.No official word on how the elephant is but I have seen reports saying it was injured. pic.twitter.com/0kIYt10mp8— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 25, 2026