Trzaskowski nie musi wydawać prezydenckiej pensji. Najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Warszawy

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-05-27 7:55

Rok 2025 był dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nie najgorszy finansowo. Jako prezydent mógł chwalić finanse stolicy, że dochody rosną dzięki decyzjom rządu, ale nie może narzekać też na prywatny budżet. Z jego najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że przez rok udało mu się zaoszczędzić – poza tym co miał wcześniej - blisko 220 tys. zł. To tak, jakby w ogóle nie wydawał prezydenckiej pensji.

Rafał Trzaskowski

i

Autor: Super Express Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski nie musiał wydawać prawie nic z wynagrodzenia za pracę prezydenta Warszawy. Bo, jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego, opublikowanego właśnie w Biuletynie Informacji Publicznej, jego dochody wzrosły o ponad 40 tys zł i mógł żyć za pieniądze z dodatkowych źródeł. W 2024 r. prezydent deklarował łącznie ok. 344 tys. zł dochodu. W 2025 r. – ponad 383 tys. zł. W tym zarobki z ratusza to ponad 225 tys. zł, ale do tego z pracy na uczelni, za książkę („Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko”) i inne prawa autorskie „dorobił” ponad 158 tys zł.

Trzaskowski zarobił na książce

ZAiKS zapłacił Trzaskowskiemu w ubiegłym roku za prawa autorskie ponad 38 tys. zł, Związek Artystów Wykonawców „StoArt” - ponad 8 tys. zł, a instytut wydawniczy Znak (wydawca książki) - ponad 31 tys. zł i Polskie Radio (w likwidacji) - 98 zł. Za wykłady na Uniwersytet Civitas wziął ponad 71 tys. zł.

W rok oszczędził ponad 200 tys. zł 

Nic więc dziwnego, że w związku z tym znacząco poprawiły mu się deklarowane oszczędności.

W 2024 r. roku w gotówce i walutach obcych Trzaskowscy mieli na kontach ok. 265 tys. zł. W oświadczeniu za 2025 r. wraz z małżonką wykazał ich łącznie ponad 480 tys. zł.

W gotówce i składkach emerytalnych III filaru zgromadził ponad 385 tys. zł, a około 95 tys. zł - w walutach obcych (18,7 tys. euro i 4,6 tys. dol).

Trzy mieszkania, dwie działki

Poza oszczędnościami ogólny stan posiadania Trzaskowskich nie zmienił się przez rok. Niezmiennie ich majątek w nieruchomościach to mieszkania i działki. Mają trzy mieszkania – 79 m.kw (warte 1,2 mln zł, 103,5-metrowe (warte 1,3 mln zł) i 38-metrowe, stanowiące majątek odrębny żony (warte ok. pół miliona zł). Mają też dwie działki - jedną wartą 99 tys. zł i drugą z domkiem letniskowym szacowaną na ok. 70 tys. zł (odrębny majątek małżonki). Prezydent nie zasiada w żadnej radzie nadzorczej.

Polecany artykuł:

Referendum ws. odwołania Trzaskowskiego? „Możliwe choć trudniejsze” niż odwołan…
Tyle można zarobić w stołecznym ratuszu. Niektórzy mają wypłatę wyższą niż Trzaskowski!
Galeria zdjęć 18
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAROBKI
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
MAJĄTEK
OSZCZĘDNOŚCI
RAFAŁ TRZASKOWSKI
PREZYDENT WARSZAWY