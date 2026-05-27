Byk zaatakował mieszkańca Nieledwi. Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR

We wtorkowy poranek, 26 maja, w spokojnej miejscowości Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Na jednej z posesji przy ul. Pytlarzy byk zaatakował mężczyznę wykonującego prace gospodarskie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej.

Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 9.55. Na miejsce błyskawicznie skierowano druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi, a także strażaków z JRG Żywiec, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policję. Ze względu na stan poszkodowanego zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po udzieleniu niezbędnej pomocy poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala - przekazało OSP w Nieledwi.

Ratownicy udzielili rannemu pierwszej pomocy i zabezpieczyli teren do lądowania śmigłowca LPR. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych mężczyzna został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala. Jak przekazują służby, akcja wymagała szybkiej i skoordynowanej interwencji wszystkich jednostek.

Po zakończeniu działań ratowniczych byk został bezpiecznie zapędzony do stodoły. Policjanci wyjaśniają obecnie dokładne okoliczności zdarzenia.

Apel o ostrożność

Nieledwia to niewielka miejscowość położona w Beskidach, gdzie wielu mieszkańców na co dzień zajmuje się pracami rolniczymi i hodowlą zwierząt. Choć podobne sytuacje zdarzają się rzadko, służby przypominają, że kontakt z dużymi zwierzętami gospodarskimi zawsze wymaga szczególnej ostrożności. Nawet spokojne zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie, zwłaszcza w sytuacji stresu lub nagłego bodźca.

Ratownicy apelują do rolników i hodowców o zachowanie rozwagi podczas pracy przy zwierzętach oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku zagrożenia należy jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe i nie próbować samodzielnie obezwładniać agresywnego zwierzęcia.