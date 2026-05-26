Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad za nastolatką urywa się w Kielcach. Policja apeluje o pomoc

Zaginęła 15-letnia Weronika Gwiazdowska. Ślad prowadzi do Kielc

Mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przekazał, że 15-letnia Weronika Gwiazdowska ostatni raz była widziana w stolicy w poniedziałek, 11 maja. Właśnie wtedy nastolatka opuściła swoje miejsce zamieszkania i od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z zaniepokojoną rodziną.

- Funkcjonariusze natychmiast po uzyskaniu informacji o sytuacji rozpoczęli poszukiwania, mające na celu ustalenie miejsca pobytu nastolatki i zapewnianie jej bezpieczeństwa. Ślad za dzieckiem urywa się w Kielcach, gdzie najprawdopodobniej przebywa w towarzystwie 22-letniego mężczyzny - zaznaczył mundurowy.

Przedstawiciel służb podał również rysopis zaginionej. W dniu zniknięcia 15-latka ubrała szarą bluzkę, białe klapki oraz jeansowe spodenki. Dziewczyna jest szczupła, ma 165 cm wzrostu i długie, ciemnorude włosy. Wyróżniać ją może znamię pod prawym okiem i po lewej stronie nosa (pieprzyk).

Mundurowi apelują o pomoc

- Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Weroniki Gwiazdowskiej lub widziały ją po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką Policji lub poinformowanie służb za pomocą numeru alarmowego 112 - zaapelował funkcjonariusz.

Warto zaznaczyć, że komunikaty udostępniane przez policję w podobnych sytuacjach często stanowią fundament skutecznych poszukiwań. Zwykłe zwrócenie uwagi na otoczenie czy przekazanie mundurowym najdrobniejszego faktu potrafi diametralnie przyspieszyć odnalezienie zaginionej osoby. Szerokie rozpowszechnienie apelu zwiększa prawdopodobieństwo natrafienia na kluczowy ślad. Solidarność społeczna i chęć niesienia pomocy mogą doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tego rodzaju akcji.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru