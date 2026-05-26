Policjanci przebierali się w damskie ciuszki! Nie zgadniesz, co robili

Policjanci przebrali się za tancerki i zatrzymali handlarza narkotyków. Zobacz, jak wyglądali w sukienkach

Co tam się działo?! Internet obiegają zdjęcia policjantów poprzebieranych w kolorowe damskie ciuszki. Ale to nie żadna obyczajowa afera na komendzie, a nietypowa akcja funkcjonariuszy z wydziału antynarkotykowego. Policjanci w Tajlandii wykorzystali ekscentryczny pomysł, by zatrzymać podejrzanego o handel metamfetaminą. Jak podaje tajski portal The Taigher, przebrali się za kobiecą grupę taneczną i wmieszali w tłum podczas ulicznego festiwalu. Akcja zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny i zabezpieczeniem narkotyków. Zdjęcia policjantów w kolorowych sukienkach szybko obiegły internet.

„Nie chcieliśmy zmarnować pieniędzy wydanych na wypożyczenie kostiumów”

Nietypową akcję przeprowadzono w prowincji Lopburi. Pięciu funkcjonariuszy i jedna policjantka przebrali się za grupę taneczną, by zatrzymać podejrzanego o handel metamfetaminą. Policjanci nie chcieli wzbudzać podejrzeń, dlatego zamiast udawać klientów lub handlarzy narkotyków, zdecydowali się na przebrania. W kolorowych sukienkach i makijażu wmieszali się w tłum uczestników imprezy. Celem akcji był mężczyzna o nazwisku Mekha Fa-wap-wap, podejrzewany o sprzedaż narkotyków. Według policji miał przy sobie ponad 50 tabletek metamfetaminy oraz około 200 plastikowych woreczków używanych do przechowywania i sprzedaży narkotyków. Po akcji funkcjonariusze zrobili sobie zdjęcie z zatrzymanym na komisariacie w dystrykcie Tha Luang. Fotografia szybko trafiła do internetu. Policja opublikowała ją z żartobliwym podpisem: „Nie chcieliśmy zmarnować pieniędzy wydanych na wypożyczenie kostiumów”.

😅 || ESO NO ME LO ESPERABA. En Lop Buri, #Tailandia 🇹🇭, la policía realizó un operativo encubierto disfrazando a varios de sus elementos en "vulguer bailarinas", donde lograron capturar a un hombre llamado Mekha Fa‑wap‑wap.Al detenido se le acusa de tráfico de… pic.twitter.com/kOvLJ8aJBF— Diario de Puebla (@DiariodePuebla) May 25, 2026