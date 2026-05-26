Sławomir Mentzen pokazał zdjęcie z mamą. Podobni?

Sławomir Mentzen zaskoczył internautów, dzieląc się wzruszającym zdjęciem z mamą z okazji Dnia Matki, pokazując prywatną stronę polityka.

W swoim wpisie nie tylko wyraził głęboką wdzięczność, ale także ujawnił, że mama jest jego "największą fanką" i podziękował za trud wychowania.

Zobacz, jak Mentzen, znany z ostrych debat, odniósł się do wyzwań wychowania i co internauci sądzą o jego osobistym wyznaniu.

Sławomir Mentzen pokazał mamę. Padły ciepłe słowa

Dzień Matki to moment, w którym nawet politycy na chwilę odkładają bieżące spory i pokazują bardziej prywatną stronę życia. Tak zrobił Sławomir Mentzen, który opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z mamą i bratem.

Na fotografii widać rodzinny kadr przy stole. Mentzen siedzi obok brata, a za nimi stoi ich mama. Polityk dołączył do zdjęcia osobisty wpis, w którym podziękował jej za wsparcie i obecność.

„Dzisiaj wyjątkowe święto, dzień Mamy. Jestem szalenie wdzięczny mojej Mamie za wszystko, co zrobiła dla mnie aż do tej pory i za to, że nieprzerwanie jest moją największą fanką” — napisał Sławomir Mentzen.

„Wychowanie dwóch chłopaków na pewno nie było łatwe”

W dalszej części wpisu polityk Konfederacji nawiązał do rodzinnego życia i wychowywania dwóch synów. Zrobił to w charakterystyczny dla siebie, prosty sposób, bez przesadnego patosu.

„Wychowanie dwóch chłopaków na pewno nie było łatwe” — przyznał Mentzen.

Te słowa szybko zwracają uwagę, bo pokazują polityka w zupełnie innym świetle niż to znane z sejmowych wystąpień, debat i ostrych komentarzy w internecie. Tym razem nie chodzi o program, podatki ani spór polityczny, ale o osobiste podziękowanie skierowane do mamy.

Wpis pojawił się 26 maja, czyli w dniu, w którym w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Tego dnia media społecznościowe wypełniają się zdjęciami, życzeniami i wspomnieniami. Mentzen dołączył do tego grona, pokazując fotografię, która ma wyraźnie prywatny, rodzinny charakter.

Prywatny kadr zamiast politycznego sporu

Sławomir Mentzen na co dzień kojarzy się przede wszystkim z twardymi wypowiedziami, politycznymi sporami i aktywnością w mediach społecznościowych. Tym razem jego wpis miał zupełnie inny ton. Był krótki, osobisty i pozbawiony politycznej zaczepki.

To właśnie takie publikacje często najmocniej interesują internautów. Pokazują osoby publiczne poza oficjalną rolą, bez mównicy, kamer telewizyjnych i partyjnego przekazu. W tym przypadku wystarczyło rodzinne zdjęcie i kilka zdań, by przypomnieć, że za politycznym wizerunkiem stoją też zwykłe relacje, wdzięczność i emocje.

Pod wpisem szybko zaczęły pojawiać się reakcje internautów. Wielu użytkowników zwróciło uwagę na rodzinny charakter zdjęcia i ciepły ton życzeń. W Dniu Matki taki przekaz trudno zignorować, szczególnie gdy polityk pisze wprost, że mama była i pozostaje jego największą fanką.

Dzień Matki w mediach społecznościowych

Dzień Matki od lat jest jednym z najbardziej osobistych świąt w polskich mediach społecznościowych. Tego dnia znane osoby pokazują archiwalne fotografie, rodzinne kadry i krótkie wpisy, które często mówią więcej niż długie przemówienia.

Sławomir Mentzen postawił właśnie na taką formę. Bez rozbudowanych deklaracji, ale z jasnym przesłaniem: wdzięczność dla mamy za wszystko, co zrobiła dla swoich dzieci.

