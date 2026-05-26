Zabił Pamelę i porwał córkę. Sąd zdecydował ws. losu Ingebrigta G.

Maria Hędrzak
Anita Leszaj
PAP.
2026-05-26 15:58

We wtorek, 26 maja Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłosił wyrok wobec obywatela Norwegii Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 2022 r. i uprowadzenie ich córki. W kwietniu ubiegłego roku mężczyzna został skazany na dożywocie. Ostatecznie jego kara została jednak zmieniona na 25 lat więzienia.

Proces Ingebrigta G. oskarżonego o zabójstwo w Oświęcimiu

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie zaskarżył obrońca. Przed rozpoczęciem procesu odwoławczego biuro prasowe sądu informowało, że adwokat domaga się w apelacji uniewinnienia G. od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponownego rozpatrzenia sprawy. Zawnioskował także o przeprowadzenie dodatkowych dowodów.

Prokuratura nie odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji, a w trakcie postępowania apelacyjnego zawnioskowała o utrzymanie kary wymierzonej przez sąd okręgowy. - Jako że wyrok sądu pierwszej instancji zgodny był praktycznie w 100 proc. ze stanowiskiem prokuratury, wnosiliśmy o nieuwzględnienie apelacji obrońcy, a w konsekwencji utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji - mówił w czwartek dziennikarzom prokurator Bartosz Janiszewski z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Dodał, że sąd nie dopuścił nowych dowodów.

25 lat więzienia zamiast dożywocia

Krakowski sąd okręgowy w kwietniu ubiegłego roku skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w listopadzie 2022 r. w Oświęcimiu 26-latki oraz uprowadzenie ich córki. Nakazał też zapłacić po 200 tys. zł dla dziecka i ojca pokrzywdzonej. We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i obniżył karę do 25 lat więzienia. Rozprawa - podobnie jak w pierwszej instancji - toczyła się z wyłączeniem jawności.

Ciało 26-latki znalazł 5 listopada 2022 r. w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że młoda kobieta zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną, a za 5-latką został wydany Child Alert. Ingebrigt G. został zatrzymany z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. W grudniu 2022 r. duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o zabójstwo kobiety oraz uprowadzenia dziecka. Proces rozpoczął się w grudniu 2023 r.

Jest wyrok w sprawie Ingebrigta G. oskarżonego o zabójstwo w Oświęcimiu
SĄD
WYROK