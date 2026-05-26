Pluszowe misie i bransoletki, których Ela już nie ubierze. Poruszający widok po śmierci 12-latki

Anita Leszaj
Konsultacja: eitor
2026-05-26 14:21

W Krakowie nie milknie żal po śmierci 12–letniej Eli, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie na Salwatorze. Dzień przed zaginięciem, dziewczynka wróciła ze wycieczki szkolnej. W czwartek (21 maja) po spotkaniu z koleżankami nie wróciła do domu. Następnego dnia Eli szukał już cały Kraków. Niestety jej ciało odnaleziono w Lasku Wolskim w sobotni poranek. Na skwerze przed szkołą palą się znicze, a na ulubionym drzewie, gdzie miała zwyczaj się wdrapywać, ktoś posadził pluszowego misia.

Poruszający widok na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie

Znicze, białe i czerwone kwiaty, bransoletki od koleżanek oraz pluszowe maskotki. Tak we wtorek (26 maja 2026 r.) wygląda skwer Olgi Jackowskiej, który znajduje się tuż przy szkole podstawowej, do której uczęszczała 12-letnia Ela. Po lekcjach wraz z przyjaciółmi lubiła tu spędzać czas, siadać na gałęzi rozłożystego drzewa. Dziś na nim siedzą misie, a obok palą się znicze. To na znak pamięci, żalu i tęsknoty za zmarłą uczennicą. Są też ręcznie robione bransoletki, których już Ela nie ubierze. Na miejscu była reporterka "Super Expressu". Zobaczcie galerię ze zdjęciami, a pod nią prezentujemy dalszy ciąg materiału.

12-latka nie żyje. Poruszający widok na skwerze przed szkołą, do której chodziła Ela
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Elżbiety W.

Śledczy robią wszystko, aby poznać wszystkie przyczyny i okoliczności tragedii, o której mówi się nie tylko w Małopolsce. Będą przesłuchiwani jej najbliżsi, ale także Ci wszyscy, którzy ją dobrze znali. Wiadomo jednak, że wstępne ustalenia mówią, iż do śmierci nastolatki nie przyczyniły się osoby trzecie. Z relacji kolegów ze szkoły, do których dotarł Super Express wynika, że 12-latka mimo, iż to była jej nowa szkoła, dobrze dogadywała się z rówieśnikami, cieszyła się sympatią i zawsze była otoczona koleżankami. Była także zaangażowaną harcerką. - Faktycznie ubierała się na czarno, ale połowa z nas tak się ubiera, więc raczej nikogo to nie dziwiło – powiedziała reporterce "SE" osoba znająca sytuację.

Do ustaleń służb w tej sprawie będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i przyjaciołom Eli składamy wyrazy współczucia.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
