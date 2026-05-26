Stanisław Kracik zastąpi Aleksandra Miszalskiego na stanowisku

Wiele wskazuje na to, że obowiązki prezydenta Krakowa przejmie wkrótce Stanisław Kracik, który będzie tymczasowym włodarzem stolicy Małopolski do czasu rozpisania nowych wyborów.

Z informacji przekazanych przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara wynika, że trwają właśnie ostateczne prace nad formalną rekomendacją dla premiera Donalda Tuska, a stosowny dokument niebawem powędruje bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, by dopełnić urzędowych formalności.

– Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z takim wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby dobrze wypełniać takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję i nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które w tym wniosku się znajdzie, będzie pan Stanisław Kracik – powiedział wojewoda.

Krzysztof Jan Klęczar chwali Stanisława Kracika

Według wojewody małopolskiego dotychczasowy wiceprezydent dysponuje odpowiednim doświadczeniem, aby poprowadzić jedno z największych polskich miast w okresie przejściowym, i posiada w tym zakresie sprawdzone kompetencje zarządcze.

– Moim zdaniem znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym krótkim czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta – podkreślił Krzysztof Jan Klęczar.

Quiz wiedzy o Krakowie. Czy rozpoznasz dzielnice miasta po zdjęciach? Pytanie 1 z 10 W jakiej dzielnicy Krakowa zrobiono to zdjęcie? Grzegórzki Dębniki Zwierzyniec Następne pytanie

Formalnego potwierdzenia nominacji na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta Krakowa należy spodziewać się najpóźniej w środę, 27 maja 2026 roku, a do tego momentu bieżącymi sprawami administracyjnymi metropolii kieruje sekretarz miasta Antoni Fryczek.

Skutki referendum z 24 maja 2026 roku w Krakowie

Zawirowania na szczytach krakowskiego samorządu stanowią bezpośredni efekt powszechnego głosowania mieszkańców pod Wawelem, które zorganizowano w niedzielę, 24 maja 2026 roku.

Próba odwołania Rady Miasta Krakowa zakończyła się fiaskiem z uwagi na niedostateczną frekwencję, gdyż w lokalach wyborczych stawiło się dokładnie 29,97 proc. uprawnionych, podczas gdy prawo wymagało przekroczenia progu 30,59 proc. Samorządowcy zachowali tym samym swoje mandaty, nawet pomimo tego, że zdecydowana większość uczestników referendum domagała się ich odwołania.

Zupełnie inny finał miało głosowanie w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z fotela prezydenta miasta, gdzie do urn poszło 29,99 proc. obywateli przy wymaganym limicie 26,98 proc., co uczyniło decyzję krakowian w pełni prawomocną. Urzędującego włodarza postanowiło pozbawić posady 171 581 osób, natomiast za pozostawieniem go na stanowisku optowało 3 631 wyborców. Odsunięty od władzy Aleksander Miszalski opublikował już specjalny komunikat, w którym podziękował krakowianom za współpracę i zadeklarował pełną akceptację dla demokratycznego werdyktu.