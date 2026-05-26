Fałszywa lekarka wyłudziła fortunę! Udawała zakochaną

Myślał, że pomaga lekarce z Afganistanu. Stracił ponad 24 tysiące złotych

47-letni mieszkaniec Gdańska uwierzył kobiecie poznanej w Internecie, która podawała się za lekarkę pracującą w Afganistanie! Stracił przez to pełno pieniędzy. Policjanci z Gdańska przyjęli niedawno zawiadomienie od 47-latka, który zdecydowanie za późno zorientował się, że padł ofiarą internetowych naciągaczy. Mężczyzna wcześniej był przekonany, że od kilku miesięcy rozmawia z lekarką pracującą w Afganistanie. Kobieta (?) zdobyła jego zaufanie, a potem wyłudziła od niego oszczędności życia. Jak poinformowała pomorska policja, znajomość zaczęła się w marcu tego roku. Kobieta kontaktowała się z mężczyzną przez Internet i stopniowo budowała z nim relację. W pewnym momencie powiedziała, że chce przyjechać do Polski. Zanim jednak miała to zrobić, poinformowała 47-latka, że wyśle mu paczkę z pieniędzmi i swoimi oszczędnościami.

"Opłata za paczkę" i karty podarunkowe

Po pewnym czasie mężczyzna dostał wiadomość od rzekomej firmy kurierskiej. Nadawca twierdził, że przesyłka dotarła już na lotnisko, ale konieczne jest opłacenie dodatkowych kosztów związanych z jej odbiorem. Oszuści przekonywali, że chodzi o opłaty wymagane przez policję i służby. 47-latek wykonywał kolejne polecenia i kupował karty podarunkowe. Następnie przekazywał kody doładowujące oszustom. Za każdym razem miał słyszeć, że to ostatnia potrzebna wpłata i że paczka wkrótce do niego trafi. Tak się jednak nie stało. Mężczyzna stracił ponad 24 tysiące złotych. Jak przekazała policja, stracił wszystkie oszczędności i dodatkowo się zadłużył.

Tajemniczy nieznajomy z zagranicy prosi o pieniądze? Uważaj!

Funkcjonariusze ostrzegają, że oszuści coraz częściej wykorzystują internetowe znajomości do wyłudzania pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod lekarzy, żołnierzy, pracowników organizacji humanitarnych albo osoby przebywające za granicą. Celem jest zdobycie zaufania i wzbudzenie współczucia. Policja apeluje, by nie przekazywać pieniędzy osobom poznanym wyłącznie w sieci. Szczególną ostrożność trzeba zachować wtedy, gdy ktoś prosi o pilną pomoc finansową albo namawia do kupowania kart podarunkowych czy kodów doładowań. Funkcjonariusze przypominają też, że w razie wątpliwości warto porozmawiać z rodziną lub zgłosić sprawę policji. W wielu przypadkach szybka reakcja może uchronić przed utratą pieniędzy.

