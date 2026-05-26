Groźny wypadek na S8. Ciężarówka na boku, na miejscu służby

Groźne zderzenie na S8 pod Mszczonowem

Żyrardowska policja przekazała pierwsze wieści o zdarzeniu niedługo przed godziną 19:00 za pośrednictwem mediów społecznościowych. Funkcjonariusze poinformowali krótko, że na wysokości Mszczonowa, na nitce w stronę stolicy, doszło do "zdarzenia z udziałem pojazdu ciężarowego i osobowego".

Przekazano również, że na miejscu działają już odpowiednie służby, a ruch pojazdów odbywa się tylko jednym pasem.

Według wstępnych ustaleń, na które powołał się Miejski Reporter, kierujący pojazdem ciężarowym miał zahaczyć o Skodę. Samochód osobowy stał na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi. Po uderzeniu ciężarówka wpadła na bariery i przewróciła się na bok, w wyniku czego jej kierowca został zakleszczony w pojeździe.

Służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i pogotowie, błyskawicznie dotarły na miejsce. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Teraz funkcjonariusze będą ustalać szczegółowy przebieg i przyczyny tego zdarzenia.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru

9