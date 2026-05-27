Wodzisław Śląski. 20-letni kierowca audi potrącił 72-latkę i uciekł

Popołudniem 6 maja na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim rozegrały się dramatyczne sceny. Osobowe audi uderzyło w 72-letnią kobietę. Wezwane na miejsce służby ratunkowe i funkcjonariusze policji natychmiast przystąpili do akcji oraz zbierania szczegółowych dowodów w tej sprawie.

Funkcjonariusze ustalili wstępnie przebieg tego niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca samochodu najprawdopodobniej stracił czujność podczas cofania i wjechał w pieszą, która prawidłowo poruszała się po chodniku. Uderzenie spowodowało u 72-latki rozległe obrażenia.

Śledczy dowiedli, że sprawca wypadku na moment zahamował, ale kompletnie zignorował leżącą ofiarę. Zamiast wezwać pomoc, zbiegł z miejsca zdarzenia wspólnie ze swoim pasażerem, zostawiając ranną na pastwę losu. Karetka pogotowia błyskawicznie przewiozła potrąconą kobietę do najbliższej placówki medycznej.

Kryminalni z Wodzisławia od razu rozpoczęli poszukiwania uczestników tego wypadku. Jeszcze przed zapadnięciem zmroku mundurowi zatrzymali 17-letniego pasażera auta.

20-latek z Wodzisławia Śląskiego usłyszał zarzuty. Usiłował zbiec z kraju

Kolejnego poranka patrole schwytały 20-latka siedzącego za kierownicą oraz jego 21-letniego kolegę. Starszy z zatrzymanych skutecznie utrudniał policji pracę i maskował kryjówkę znajomego. Ponadto funkcjonariusze odkryli, że sprawca wypadku szykował się do ucieczki za granicę, by uniknąć kary.

Prokurator wypuścił na wolność 17-letniego pasażera bezpośrednio po złożeniu zeznań. Natomiast 21-latek odpowie za poplecznictwo i celowe ukrywanie poszukiwanego przestępcy. Zgodnie z przepisami prawa za takie zachowanie można spędzić za kratkami maksymalnie pięć lat.

Zdecydowanie najsurowszy wyrok czeka kierującego pojazdem. Stróże prawa ujawnili, że mężczyzna ignorował dwa obowiązujące zakazy wsiadania za kółko. Dwudziestolatek odpowie teraz za spowodowanie poważnego wypadku, ucieczkę bez wezwania karetki oraz jawne łamanie wcześniejszych postanowień sędziego.

Wodzisławski sąd przychylił się do wniosku śledczych i umieścił 20-latka w tymczasowym areszcie. Za popełnienie tej serii poważnych przestępstw młody kierowca może spędzić w więzieniu nawet szesnaście lat.

Wszystkie detale i dokładny przebieg tego incydentu stale badają śledczy pod czujnym okiem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.