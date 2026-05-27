Mateusz wyszedł ze szpitala i zmarł na przystanku. Lekarka nie przyznaje się do winy

Tomasz Widak
Agnieszka Przystaś
2026-05-27 11:30

Rzeszowski Sąd Rejonowy zajmie się sprawą lekarki ze Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Kobieta usłyszała zarzuty w związku z tragicznym finałem wizyty 29-letniego pacjenta, który w kwietniu 2024 roku szukał pomocy medycznej z powodu kłopotów z sercem. Medycy odesłali go do domu zaraz po wykonaniu badań, a niedługo potem mężczyzna stracił przytomność na pobliskim przystanku. Nie udało się go uratować.

  • W związku z tragicznym zgonem 29-letniego mężczyzny,  przed sądem stanie lekarka.
  • Krótko po opuszczeniu placówki medycznej pacjent zmarł wskutek pęknięcia tętniaka aorty, a śledczy dopatrzyli się uchybień w procesie diagnozy i oskarżyli lekarkę o nieumyślne spowodowanie śmierci.
  • Przedstawiamy szczegóły prowadzonego dochodzenia.

Do tragedii doszło w kwietniu 2024 roku. Młody pacjent pojawił się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rzeszowskiego Szpitala MSWiA, skarżąc się na dolegliwości ze strony układu krążenia, jednak personel medyczny podjął decyzję o wypisaniu go do domu. Zaraz po wyjściu z budynku, mężczyzna nagle stracił przytomność na sąsiednim przystanku autobusowym, a podjęte próby ratowania jego życia zakończyły się niepowodzeniem. Funkcjonariusze prowadzący śledztwo ustalili później, że bezpośrednią przyczyną tego dramatycznego zdarzenia było pęknięcie tętniaka aorty.

Jak wynika z doniesień Radia Eska,  śledczy zdecydowali się pociągnąć do odpowiedzialności karnej lekarkę, oskarżając ją o postawienie błędnej diagnozy i nieumyślne przyczynienie się do zgonu pacjenta.

Prokuratorzy zgromadzili w tej sprawie bardzo bogaty materiał dowodowy, opierając się między innymi na szczegółowej dokumentacji medycznej 29-letniego mężczyzny oraz zeznaniach licznych świadków. Przesłuchano zarówno medyków przeprowadzających wstępne badania, jak i zespół ratownictwa medycznego oraz lekarzy, którzy walczyli o życie poszkodowanego na przystanku. Dodatkowo śledczy poprosili o specjalistyczną opinię krakowski Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych.

Celem ustalenia czy działania podejmowane względem tego pacjenta przez lekarzy i personel medyczny szpitalu MSWiA były prawidłowe. Opinie specjalistyczne w tym zakresie zostały opracowane przez biegłych z zakresu między innymi kardiologii, medycyny ratunkowej, a także kardiochirurgii - mówi w rozmowie z reporterem Radia ESKA Dorota Sokołowska-Mach z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Zdaniem prokuratury, materiał dowodowy oraz opinie biegłych są wystarczające do postawienia zarzutu.

Mając na uwadze zgromadzony materiał dowodowy w tym wnioski opinii biegłych, prokurator przedstawił lekarce zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 155 i 160 paragraf 2 i paragraf 3 Kodeksu Karnego, zarzucając jej narażenie 29-letniego pacjenta tamtejszego szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez postępowanie niezgodne z zasadami wiedzy i praktyki medycznej w zakresie nieprawidłowo przeprowadzonych badań diagnostycznych, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu pacjenta w dniu 29 kwietnia 2024 rok – informuje Dorota Sokołowska-Mach.

Oskarżona lekarka nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych jej czynów i w trakcie postępowania skorzystała z prawa do odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień. Jeśli sąd uzna ją za winną zarzucanych czynów, kobiecie może grozić kara pozbawienia wolności w wymiarze do pięciu lat.

Lublin: pokaz ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Tak wyglądają korytarze pod lubelskimi szpitalami
MSWIA
RZESZÓW