Nie żyje 27-letni piłkarz z Podkarpacia. Wzruszające pożegnanie „Zostawiał na boisku 100% serca”

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła lokalną społecznością sportową, gdy w wieku 27 lat zmarł piłkarz Wiktor Surowiec.

Klub LKS Szarotka Uherce z głębokim żalem pożegnał swojego zawodnika, cenionego za zaangażowanie i waleczność na boisku.

Smutne informacje przekazał klub LKS Szarotka Uherce. Nie żyje Wiktor Surowiec, zmarł w wieku 27 lat. Klub we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych pożegnał piłkarza, zwracając uwagę, że był bardzo zaangażowanym zawodnikiem, który zawsze na boisku zostawiał serce.

Wiktor był filarem obrony naszej drużyny w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025. Charakteryzował się bardzo dobrą grą defensywną, ogromną walecznością oraz tym, że zawsze zostawiał na boisku 100% serca i zaangażowania- czytamy.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Ostatnie pożegnanie

Klub przekazał również informacje dotyczące ostatniego pożegnania Wiktora. Msza pogrzebowa zaplanowana jest na godz. 11.00 w środę, 27 maja w Kościele pw. Ducha Świętego. Po nabożeństwie ciało zmarłego spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu.