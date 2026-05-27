Nie żyje 27-letni piłkarz z Podkarpacia. Wzruszające pożegnanie „Zostawiał na boisku 100% serca”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-05-27 9:05

Tragiczne wieści przekazał klub LKS Szarotka Uherce. Nie żyje były zawodnik klubu i wychowanek Stali Mielec - Wiktor Surowiec. Miał 27 lat. Przekazano informacje o ostatnim pożegnaniu.

Nie żyje 27-letni piłkarz z Podkarpacia

i

Autor: LKS Szarotka Uherce/ Facebook
  • Tragiczna wiadomość wstrząsnęła lokalną społecznością sportową, gdy w wieku 27 lat zmarł piłkarz Wiktor Surowiec.
  • Klub LKS Szarotka Uherce z głębokim żalem pożegnał swojego zawodnika, cenionego za zaangażowanie i waleczność na boisku.
  • Przekazano informacje dotyczące ostatniego pożegnania. 

Smutne informacje przekazał klub LKS Szarotka Uherce. Nie żyje Wiktor Surowiec, zmarł w wieku 27 lat. Klub we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych pożegnał piłkarza, zwracając uwagę, że był bardzo zaangażowanym zawodnikiem, który zawsze na boisku zostawiał serce.

Wiktor był filarem obrony naszej drużyny w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025. Charakteryzował się bardzo dobrą grą defensywną, ogromną walecznością oraz tym, że zawsze zostawiał na boisku 100% serca i zaangażowania- czytamy.

Zawodnicy złożyli kondolencje bliskim 27-latka.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Polecany artykuł:

Tragiczna śmierć 44-letniego motocyklisty. Policja wskazała wstępną przyczynę z…

Ostatnie pożegnanie

Klub przekazał również informacje dotyczące ostatniego pożegnania Wiktora. Msza pogrzebowa zaplanowana jest na godz. 11.00 w środę, 27 maja w Kościele pw. Ducha Świętego. Po nabożeństwie ciało zmarłego spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu.

Oprawcy seniorki o gołębim sercu przed sądem. Zabili ją dla 180 zł
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki