QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już od 6/10 możesz otwierać szampana!

Jak dobrze pamiętasz fakty, wydarzenia i ciekawostki z różnych dziedzin? Przekonaj się w naszym poniedziałkowym teście z wiedzy ogólnej! To doskonała okazja, by rozruszać szare komórki i sprawdzić swoją erudycję na tle innych. Nie stawiaj sobie zbyt niskiej poprzeczki – jeśli uda Ci się zdobyć przynajmniej 6 na 10 poprawnych odpowiedzi, masz pełne prawo do celebracji i możesz uznać się za eksperta godnego małego, ale zasłużonego toastu!

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