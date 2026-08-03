Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie przekroczysz 7/10! Możemy się założyć
2026-08-03 4:00
Gotowy na poniedziałkowy sprawdzian? Ten quiz z wiedzy ogólnej to prawdziwa gratka dla bystrzaków. Ale uwaga – jesteśmy przekonani, że wynik 7/10 okaże się dla Ciebie poprzeczką nie do przeskoczenia! Podejmiesz rękawicę?