Festiwal Piękna wkracza w decydującą fazę dla reprezentantek naszego kraju, tuż po tym jak rozstrzygnięto rywalizację o tytuły Miss i Mistera Supranational 2026. Obecnie w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu trwa wielki finał Miss Polski 2026. W tej części o prestiżową wygraną rywalizują 24 finalistki, które wcześniej musiały pokonać rywalki w eliminacjach przeprowadzonych w różnych regionach Polski.

Telewizja Polsat transmituje to wyjątkowe wydarzenie na swojej antenie w niedzielę, 2 sierpnia, począwszy od godziny 19:55. Kandydatki mają okazję zaprezentować się widzom oraz oceniającemu je jury w kilku różnych kreacjach. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie przyznanie jednej z uczestniczek tytułu i korony Miss Polski 2026.

Na ten wyjątkowy wieczór organizatorzy zaplanowali serię pokazów z udziałem kandydatek. Każda z finalistek zaprezentuje się publiczności w swobodnych strojach casualowych, a także w eleganckich sukniach wieczorowych i ślubnych. Nie zabraknie również pokazu w strojach kąpielowych. Różnorodność kreacji ma ułatwić jurorom ocenę nie tylko fizycznego piękna kobiet, ale także ich pewności siebie, charyzmy i umiejętności zachowania się na scenie.

Oto uczestniczki walczące o koronę Miss Polski 2026

Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatek rywalizujących o tytuł Miss Polski 2026:

Eliza Ciuła reprezentująca Dolny Śląsk

Liwia Drożyńska reprezentująca Kujawsko-Pomorskie

Karolina Adrianek reprezentująca Lubelskie

Marlena Załoga reprezentująca Lubelskie

Ewa Fedak reprezentująca Łódzkie

Marta Zaturska reprezentująca Łódzkie

Anna Krzesińska reprezentująca Małopolskie

Anita Szewczyk reprezentująca Małopolskie

Marysia Piaścik reprezentująca Mazowieckie

Klaudia Weclas reprezentująca Mazowieckie

Julia Frankowicz reprezentująca Opolskie

Oliwia Krysiak reprezentująca Podkarpackie

Kinga Pałka reprezentująca Podkarpackie

Julia Marianska reprezentująca Podlaskie

Wiktoria Ptak reprezentująca Podlaskie

Klaudia Bartoszek reprezentująca Pomorskie

Maja Stórlis reprezentująca Pomorskie

Julia Flach reprezentująca Śląskie

Martyna Marcinkowska reprezentująca Świętokrzyskie

Bianka Radzanowska reprezentująca Warmińsko-Mazurskie

Zosia Szwed reprezentująca Warmińsko-Mazurskie

Matylda Nastała reprezentująca Wielkopolskie

Aleksandra Wegnerowicz reprezentująca Wielkopolskie

Marlena Pieczara reprezentująca Zachodniopomorskie

Bogata tradycja konkursu Miss Polski i jego międzynarodowy zasięg

Jak podkreślają twórcy wydarzenia, konkurs zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez tego rodzaju w Polsce. Dzięki zwycięstwu, laureatki zyskują szansę na reprezentowanie Polski w międzynarodowych zmaganiach piękności.

- Konkurs Miss Polski istnieje na rynku od ponad 30 lat. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1990 roku

- przypominają przedstawiciele organizatora na swojej oficjalnej stronie. Zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt wydarzenia. Uczestniczki finału mają bowiem zapewniony start w renomowanych międzynarodowych konkursach piękności.

- Jako jedyni jesteśmy licencjobiorcami wielu międzynarodowych wyborów, dzięki czemu nasze finalistki mają możliwość zwiedzenia wszystkich kontynentów

- wyjaśniają organizatorzy, podkreślając wyjątkowość polskiego konkursu. Trwający obecnie finał Miss Polski 2026 stanowi kulminację nowosądeckiego Festiwalu Piękna, który od kilku dni gości sympatyków tego typu widowisk. Produkcją telewizyjną zajmuje się Polsat, natomiast za organizację całego przedsięwzięcia odpowiada Nowa Scena. Głównym partnerem imprezy jest Województwo Małopolskie, a miasto Nowy Sącz występuje w roli gospodarza. Już wkrótce dowiemy się, kto zostanie nową Miss Polski i przez kolejny rok będzie twarzą naszego kraju na arenie międzynarodowej.