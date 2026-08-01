Kto wygrał Mister Supranational 2026? Ten przystojniak nie miał sobie równych!

Zmagania o miano najprzystojniejszego mężczyzny zakończyły się w sobotę 1 sierpnia na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wydarzenie stanowiło drugi kluczowy punkt zaplanowanego na trzy dni Festiwalu Piękna, który regularnie gromadzi publiczność i kandydatów z całego świata.

O najwyższe laury rywalizowało dokładnie 44 uczestników przybyłych z najdalszych regionów globu. Międzynarodowe grono sędziowskie wnikliwie oceniało nie tylko aparycję startujących panów, ale brało pod uwagę również ich obycie sceniczne, stopień pewności siebie i całościowy wizerunek.

Mister Supranational 2026 w strojach kąpielowych i garniturach

Panowie walczący o wygraną musieli pokazać się publiczności w kilku zróżnicowanych odsłonach, zakładając na siebie chociażby stroje kąpielowe i klasyczne garnitury. Każde takie wyjście ułatwiało jurorom podjęcie ostatecznej decyzji i wskazanie triumfatora spośród grupy wszystkich startujących finalistów.

Imprezę poprowadzili wspólnie Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Scena rozbrzmiewała dźwiękami dzięki występom takich artystów jak FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia, natomiast taneczne układy przygotował Tomasz Barański. Za reżyserię całego przedsięwzięcia odpowiadał Grzegorz Krawiec.

Pedro Cordero z Hiszpanii wygrywa konkurs Mister Supranational 2026

Komisja jurorska podsumowała wszystkie wyjścia uczestników i ostatecznie wskazała głównego zwycięzcę rywalizacji.

Ostateczne zestawienie wyników prezentuje się w następujący sposób:

Tytuł Mister Supranational 2026 zdobył reprezentant Hiszpanii Pedro Cordero

Pierwszym wicemisterem został kandydat z Południowej Afryki

Drugim wicemisterem wybrano reprezentanta Chin

Trzecie miejsce na podium wicemisterów zajął mężczyzna z Dominikany

Czwartym wicemisterem ogłoszono uczestnika z Meksyku

Hiszpan zgarnął tym samym główną nagrodę i szarfę Mister Supranational 2026. Mężczyzna dołączył do elitarnego grona triumfatorów tego niezwykle popularnego na całym świecie plebiscytu piękności dedykowanego panom.

Finał Mister Supranational 2026 w Polsacie. Kiedy retransmisja?

Zmagania uczestników z 1 sierpnia trafią na ekrany telewizorów z kilkudniowym opóźnieniem. Stacja Polsat zaplanowała retransmisję nowosądeckiej gali na niedzielę 9 sierpnia o godzinie 19:55, więc miłośnicy konkursu obejrzą odtworzenie całego finałowego wieczoru zamiast relacji na żywo.