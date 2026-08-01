Do tragicznego w skutkach wypadku lotniczego doszło w Peru. Jak informują lokalne media, w katastrofie niewielkiego samolotu zginęło 13 osób - dwóch członków załogi oraz jedenastu pasażerów. Maszyna odbywała popularny lot turystyczny nad tajemniczymi geoglifami z Nazca, które są jedną z największych atrakcji kraju. Niestety, podróż zakończyła się dramatem.

Katastrofa lotnicza w Peru. Co wiadomo?

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia. Samolot należący do linii Aerodiana wystartował z lotniska w Pisco. Celem był lot widokowy nad znanymi na całym świecie liniami i geoglifami. Z nieznanych jeszcze przyczyn, około godziny 12:55, samolot napotkał problemy i rozbił się na terenie gospodarstwa rolnego w regionie Ica. Po uderzeniu w ziemię stanął w płomieniach. O tragicznym finale poinformował peruwiański portal "La Republica".

- Tragedia w Nasca: potwierdzono śmierć wszystkich 13 pasażerów po katastrofie lekkiego samolotu w regionie Ica. Maszyna wystartowała z Pisco, by wykonać lot nad liniami z Nasca, lecz w trakcie podróży napotkała problemy i rozbiła się na terenie gospodarstwa rolnego w regionie Ica. Nikt nie przeżył

- przekazał portal.

Kim były ofiary katastrofy w Nazca?

Na pokładzie rozbitej awionetki znajdowało się łącznie trzynaście osób. Zgodnie ze wstępnymi informacjami przekazanymi przez władze, wśród ofiar śmiertelnych byli turyści z Europy. W katastrofie zginęło siedmiu obywateli Włoch, dwóch obywateli Hiszpanii oraz dwóch obywateli Niemiec. Pozostałe dwie ofiary to członkowie załogi.

Władze wszczynają śledztwo

Władze miasta Nazca oficjalnie potwierdziły śmierć wszystkich osób na pokładzie i złożyły kondolencje rodzinom ofiar. Zapewniono również wsparcie dla służb ratunkowych. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zapowiedziała, że zostanie przeprowadzone szczegółowe dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tej tragedii.

- Badanie wypadku oraz nadzór nad operacjami lotniczymi należą do kompetentnych organów, które ustalą przyczyny i kwestię odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa

- oświadczyła instytucja, którą cytuje "La Republica".